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Украинского политзаключенного в России посадили в штрафной изолятор
Узника Кремля крымчанина Александра Кольченко, которого в России приговорили к 10 годам заключения по сфабрикованным обвинениям в терроризме, внезапно поместили в штрафной изолятор. Он пробудет в ШИЗО десять суток.
Об этом в интервью телеканалу «Прямой» сообщила российская правозащитница Татьяна Щур. По ее словам, 25 декабря у Александра Кольченко был адвокат. «Саша передавал всем привет и благодарил за поддержку. Вид у него был приличный, рассказывал, что регулярно занимается в спортзале», — сообщила правозащитница и добавила, что в колонии на крымчанина никто не оказывает давления: ни ФСБ, ни администрация. «Утром поступило сообщение, что его закрывают в ШИЗО на 10 суток по какому-то формальному поводу», — сказала Татьяна Щур.
По ее словам, в тюрьмах часто в преддверии праздников ужесточают режим содержания, и осужденных по серьезным статьям убирают из зон «в профилактических целях». Что же касается другого узника Кремля Станислава Клыха, то в декабре его перевозили из тюрьмы в больницу и обратно. По словам Татьяны Щур, какие-либо подробности о нем можно будет узнать, разве что, после новогодних праздников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о том, что у украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак.
Также сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию о защите прав человека в Крыму, в которой, в частности, содержится требование немедленно освободить всех украинцев, незаконно удерживаемых в Крыму и РФ.
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