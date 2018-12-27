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Уединились на затерянном острове: Кэти Перри и Орландо Блум на романтическом отдыхе (фото)

15:26 27 декабря 2018   29
Кэти Перри Орландо Блум
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Новогодние праздники — лучшее время для романтических признаний и отдыха с любимыми. В канун праздников супермодель Хайди Клум объявила о помолвке с молодым музыкантом, а певица Майли Сайрус тайно вышла замуж. Голливудская пара Кэти Перри и Орландо Блум столь громких заявлений пока не сделали, но отправились в романтическое путешествие. Пара уединилась на затерянном острове на Гавайях.

Звезды отдыхают на берегу Тихого океана, наслаждаются теплом и обществом друг друга.
Для пляжного отдыха Кэти выбрала модный нюдовый купальник со стразами от бренда Norma Kamali.

Напомним, о романе Кэти Перри и Орландо Блума стало известно в 2016 году после вечеринки на церемонии «Золотой глобус». Поклонники ждали свадьбы, но в марте 2017 звезды объявили о расставании. Весь 2018 год певец и актриса вместе попадали в объективы фотографов, вместе они появлялись на красных дорожках, но официального заявления о воссоединении до сих пор не последовало.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что лишившаяся титула «Мисс Украина» Вероника Дидусенко выходит замуж.

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