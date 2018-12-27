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Как при бандеровцах: сеть насмешил "щедрый подарок" боевиков "ЛНР" жителям Луганска
В оккупированном Луганске местные «власти» к Новому году решили сделать подарок местным жителям — включить на ночь лифты в многоэтажных домах, которые обычно работают только днем. Ранее главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин на новогоднюю и рождественскую ночи отменил действие комендантского часа.
«Отличные новости. Лифты в Луганске на Новый год будут работать всю ночь. Как при бандеровцах!» — иронизирует журналист Денис Казанский, показавший на своей страничке в Facebook соответствующую публикацию. «Когда же еще ностальгировать по сытым украинским временам, как не 1 января — в день рождения Степана Бандеры», — добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», террористическая группировка «ДНР» «национализировала» торговые объекты ООО «ЮгТехЛогистика» в оккупированном Донецке, Макеевке и Харцызске.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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