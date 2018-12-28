Экстремалам и пенсионерам дороже: как правильно выбрать страховку для поездки за границу

Украина

На новогодние и рождественские праздники украинцы все чаще отправляются отдыхать за границу. Тем более что поездка в Болгарию или Польшу обходится дешевле, чем на украинский горнолыжный курорт Буковель. Да и с введением безвизового режима необходимость покупать путевки у туроператоров отпала — поездку вполне можно организовать самостоятельно. Чем и пользуются украинцы, устремляясь в Европу. Вот только в погоне за экономией многие забывают оформить страховой полис. А это необходимый документ при поездке за границу, уверяют специалисты. Ведь в большинстве стран медицина страховая. Поэтому расходы в случае обращения к доктору за рубежом могут быть намного больше суммы, которую нужно заплатить за страховку (средняя стоимость полиса на 5 дней — до 500 гривен).

Что покрывает страховой полис для путешествующих за границу и за какие услуги придется платить отдельно? Какая страховка нужна любителям экстремального спорта и что нужно знать при ее оформлении? Разобраться в этих нюансах «ФАКТАМ» помог менеджер одной из крупных украинских страховых компаний Юрий Пустомит.

— Базовый страховой полис, который оформляет большинство туристов, включает неотложные медицинские услуги, — говорит Юрий Пустомит. — В частности, страховка покрывает не только оказание амбулаторной или стационарной неотложной помощи, но и транспортировку в ближайшее медучреждение. Кроме того, в полис входит покупка лекарств, назначенных врачом, неотложная стоматологическая помощь (в рамках установленного лимита), а также медицинская эвакуация застрахованного человека в медучреждение на родину. Но только в том случае, когда это целесообразно: если местные врачи не могут оказать необходимую помощь пациенту. Кроме того, базовый страховой полис включает в себя и оплату связи, но только при наступлении страхового случая.

— Страховой лимит — что это такое и какую сумму он составляет?

— Страховой лимит — это максимальная сумма, которая может быть компенсирована человеку при наступлении страхового случая. В среднем лимит составляет 30−50 тысяч евро или долларов. Но использовать эту сумму полностью можно только в тяжелых случаях, таких как сложная операция или транспортировка в Украину по медицинским показаниям. Для поездок в страны ЕС в основном рекомендуется оформлять страховку с лимитом в 30 тысяч евро. Для поездок в Египет, Тунис или Турцию лимит обычно составляет 30 тысяч долларов. А тем, кто хочет побаловать себя экзотикой, к примеру в Таиланде или Индии, лучше иметь страховой лимит в 50 тысяч долларов.

— Какой полис стоит оформить любителям экстремальных видов спорта?

— Для такой категории граждан страховые компании оформляют специальные полисы, стоимость которых будет в два раза дороже. Но и гарантий в случае травм такая страховка дает больше. Экстремалам, желающим схитрить, нужно учесть, что базовая страховка не покрывает лечение в случае травмы на горнолыжном курорте (список экстремальных видов спорта, которые не входят в базовую страховку, у каждой компании свой).

Цена страхового полиса возрастает и для путешественников, возраст которых превышает 65 лет. Это связано с тем, что пожилые люди больше подвержены болезням, которые могут обостриться при резкой смене климата или больших нагрузках.

Такой категории граждан, а также беременным путешественницам я бы рекомендовал оформлять не базовую, а расширенную страховку. В нее входит продление проживания в отеле, если на этом настаивает врач. Кроме того, она дает возможность беременным покрыть расходы на оказание гинекологической помощи. Также в расширенный полис входит выплата компенсации в случае задержки рейса или багажа, что немаловажно в нынешних украинских реалиях.

— На покрытие каких расходов по страховому полису не стоит рассчитывать за границей?

— Страховка не покрывает травмы при форс-мажорных обстоятельствах: из-за военных действий или терактов в стране пребывания, а также во время нахождение в стране, посещение которой не рекомендовано украинским МИДом. Кроме того, из своего кармана придется оплачивать лечение травм, полученных под воздействием алкоголя или наркотиков, а также косметические или пластические операции.

А вообще я бы рекомендовал перед подписанием страхового полиса обсудить с менеджером все нюансы, которые помогут избежать серьезных трат во время путешествия. И тогда вы сможете чувствовать себя защищенным во время поездки в любой стране мира.

Как сообщали «ФАКТЫ», украинская авиакомпания МАУ изменила правила провоза багажа. Немногим ранее изменения ввела и крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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