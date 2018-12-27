Происшествия

На новогоднем празднике в школе под Киевом устроили поножовщину (фото)

Дракой и поножовщиной закончилось празднование Нового года в школе Киевской области. Спровоцировал конфликт мужчина, не допущенный на новогодние торжества.

Инцидент случился в селе Сулимовка Яготинского района. Встреча нового года была организована в школьной столовой. Когда праздник был в разгаре, в столовую пришел неизвестный мужчина и попытался проникнуть внутрь.

На пути мужчины встал отец одного из учеников. После словесной перепалки оскорбленный незнакомец несколько раз ударил оппонента ножом, после чего сбежал с места преступления.

Раненый был отправлен в больницу, а злоумышленника вскоре задержали. Он оказался жителем Яготина, а в момент прибытия полиции как раз занимался уничтожением вещественных доказательств.

За умышленное тяжкое телесное повреждение (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) гражданину грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве в маршрутке нетрезвый гражданин угрожал убить ножом девушку, а под Полтавой пьяная компания пыталась атаковать с ножами полицейских.

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