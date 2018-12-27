Руководителя спецподразделения полиции Киева заподозрили в причастности к разгону Евромайдана

Происшествия

Журналисты заподозрили командира киевского полка полиции особого назначения Руслана Цикалюка в участии в разгоне Евромайдана. Человека, похожего на Цикалюка, обнаружили на видео и фото, снятых на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года.

Как сообщает «Громадське», сам Цикалюк отрицает, что был на месте разгона протестующих. При этом двое правоохранителей поставили под сомнение слова Цикалюка и сообщили, что он все-таки был на Майдане. Компания, занимающаяся портретной экспертизой, в ответ на обращение «Громадського» проанализировала фото и видео с Майдана и также пришла к выводу, что на снимках — нынешний руководитель спецподразделения полиции.

Прокуратура подтвердила, что Цикалюка допрашивали в статусе свидетеля по ряду уголовных производств в отношении преступлений против Майдана. К уголовной ответственности Цикалюка не привлекали и от службы не отстраняли.

Полк специального назначения полиции Киева был создан на базе расформированного подразделения «Беркут». В полку продолжают служить около 30% бывших представителей «Беркута».

Напомним, в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года был отдан приказ о разгоне мирного митинга на Майдане. «Беркут» при разгоне акции жестоко избил митингующих, пострадали более 80 человек. По версии следствия, приказ был отдан Валерием Коряком — на то время начальником ГУМВД Украины в городе Киеве.

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