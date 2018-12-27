- 21:30 В сети наглядно показали, как изменилось мнение жителей Крыма об оккупантах
- 21:29 С 28 по 30 декабря киевлян ждут новогодние продуктовые распродажи: адреса
- 20:57 Новое видео показало, кто в королевской семье на самом деле недолюбливает Меган Маркл
- 20:55 На детском утреннике запустили фейерверк прямо в помещении
- 20:53 Украинская супермодель выложила в сеть соблазнительное пляжное фото
- 20:44 Оттолкнул журналиста: мэр Одессы оскандалился после заседания суда по его делу
- 20:30 Руководителя спецподразделения полиции Киева заподозрили в причастности к разгону Евромайдана
- 20:06 Озвучены данные о потерях боевиков на Донбассе с начала проведения ООС
- 19:53 Из-за непогоды в Украине погибли животные из Красной книги
- 19:40 На новогоднем празднике в школе под Киевом устроили поножовщину
Руководителя спецподразделения полиции Киева заподозрили в причастности к разгону Евромайдана
Журналисты заподозрили командира киевского полка полиции особого назначения Руслана Цикалюка в участии в разгоне Евромайдана. Человека, похожего на Цикалюка, обнаружили на видео и фото, снятых на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года.
Как сообщает «Громадське», сам Цикалюк отрицает, что был на месте разгона протестующих. При этом двое правоохранителей поставили под сомнение слова Цикалюка и сообщили, что он все-таки был на Майдане. Компания, занимающаяся портретной экспертизой, в ответ на обращение «Громадського» проанализировала фото и видео с Майдана и также пришла к выводу, что на снимках — нынешний руководитель спецподразделения полиции.
Прокуратура подтвердила, что Цикалюка допрашивали в статусе свидетеля по ряду уголовных производств в отношении преступлений против Майдана. К уголовной ответственности Цикалюка не привлекали и от службы не отстраняли.
Полк специального назначения полиции Киева был создан на базе расформированного подразделения «Беркут». В полку продолжают служить около 30% бывших представителей «Беркута».
Напомним, в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года был отдан приказ о разгоне мирного митинга на Майдане. «Беркут» при разгоне акции жестоко избил митингующих, пострадали более 80 человек. По версии следствия, приказ был отдан Валерием Коряком — на то время начальником ГУМВД Украины в городе Киеве.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 747 мм