27.27 31.11 34.55
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Украинская супермодель выложила в сеть соблазнительное пляжное фото

20:53 27 декабря 2018   256
Алина Байкова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Знаменитая украинская супермодель Алина Байкова, которая сейчас живет и работает в США, нередко балует поклонников соблазнительными снимками.
На новых фото длинноногая красотка, которой приписывали роман со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо, позирует в откровенном купальнике, растянувшись на песчаном пляже на фоне живописного пейзажа.

«Угадай где», — коротко подписала Алина свое пляжное фото. Скорее всего, супермодель проводит рождественские каникулы на островах.

Недавно она снялась полностью обнаженной, с одним полотенцем на голове, подчеркнув стройную фигуру

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что кузина Кейт Миддлтон снялась абсолютно голой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

Киев
0

Ветер: 2 м/с  С-З
Давление: 747 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины