Украинская супермодель выложила в сеть соблазнительное пляжное фото

Шоу-бизнес

Знаменитая украинская супермодель Алина Байкова, которая сейчас живет и работает в США, нередко балует поклонников соблазнительными снимками.

На новых фото длинноногая красотка, которой приписывали роман со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо, позирует в откровенном купальнике, растянувшись на песчаном пляже на фоне живописного пейзажа.

«Угадай где», — коротко подписала Алина свое пляжное фото. Скорее всего, супермодель проводит рождественские каникулы на островах.

Недавно она снялась полностью обнаженной, с одним полотенцем на голове, подчеркнув стройную фигуру

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что кузина Кейт Миддлтон снялась абсолютно голой.

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