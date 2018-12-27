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Украинская супермодель выложила в сеть соблазнительное пляжное фото
Знаменитая украинская супермодель Алина Байкова, которая сейчас живет и работает в США, нередко балует поклонников соблазнительными снимками.
На новых фото длинноногая красотка, которой приписывали роман со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо, позирует в откровенном купальнике, растянувшись на песчаном пляже на фоне живописного пейзажа.
«Угадай где», — коротко подписала Алина свое пляжное фото. Скорее всего, супермодель проводит рождественские каникулы на островах.
Недавно она снялась полностью обнаженной, с одним полотенцем на голове, подчеркнув стройную фигуру
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что кузина Кейт Миддлтон снялась абсолютно голой.
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