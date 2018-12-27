Кузина Кейт Миддлтон снялась абсолютно голой (фото, видео)

Шоу-бизнес

Танцовщица бурлеска Катрина Дарлинг сделала рождественский подарок своим поклонникам в Instagram, выложив свои новые снимки — в том числе и в абсолютно голом виде. Вряд ли это порадовало ее родственницу — герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон.

Как пишет издание Daily Star, бабушка Катрины Джейн Дарлинг является родной сестрой прадедушки Кэтрин по материнской линии — плотника Томаса Харрисона. Так что фактически 27-летняя Катрина приходится 36-летней Миддлтон троюродной сестрой.

Хотя с семейством Миддлтон Дарлинг не поддерживает отношений, она уже заработала целое состояние, пользуясь своим «почти королевским происхождением». С тех пор, как Катрина, бывшая сотрудница солидного банка Barclays, узнала о своем родстве с герцогиней (это произошло в 2011 году — после помолвки Кэтрин с принцем Уильямом), она снялась для нескольких мужских журналов — Playboy and Loaded. Ее также наперебой зазывают к себе ночные клубы Великобритании и особенно США — где, как говорит Катрина, «люди дуреют от всего королевского».

Катрина, в чей репертуар входит весьма горячий номер под названием «Боже, спаси королеву!», заявила изданию New Tork Post, что она «была бы счастлива, если бы герцог и герцогиня Кембриджские пришли бы посмотреть ее выступление». «Но если они и не придут — это вовсе не конец света», — сказала она.

Многие подмечают фамильное сходство между «королевой бурлеска» и будущей королевой Великобритании.

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