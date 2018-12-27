- 9:53 Украинский узник Кремля отказался от встречи с родными из-за пыток
- 9:45 Рева рассказал о новой системе обеспечения протезами людей с инвалидностью
- 9:27 Кузина Кейт Миддлтон снялась абсолютно голой
- 9:24 В Украине появятся станции Tesla Supercharger: что об этом известно
- 9:09 Названо единственное условие, при котором Лукашенко позволит Путину поглотить Беларусь
- 8:52 Голливуд отдыхает: в Киеве водитель устроил ДТП с переворотом и скрылся
- 8:49 Ограничения на дорогах Украины: где сохраняются запреты
- 8:15 В сапогах на витрине: украинцев возмутило поведение продавца в супермаркете в Днепре
- 8:07 Пневмония у ребенка может развиваться и без повышения температуры, — педиатр
- 8:03 Перед Объединительным собором мне говорили, что там возможны теракты, — Александр Саган
Кузина Кейт Миддлтон снялась абсолютно голой (фото, видео)
Танцовщица бурлеска Катрина Дарлинг сделала рождественский подарок своим поклонникам в Instagram, выложив свои новые снимки — в том числе и в абсолютно голом виде. Вряд ли это порадовало ее родственницу — герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон.
Как пишет издание Daily Star, бабушка Катрины Джейн Дарлинг является родной сестрой прадедушки Кэтрин по материнской линии — плотника Томаса Харрисона. Так что фактически 27-летняя Катрина приходится 36-летней Миддлтон троюродной сестрой.
Хотя с семейством Миддлтон Дарлинг не поддерживает отношений, она уже заработала целое состояние, пользуясь своим «почти королевским происхождением». С тех пор, как Катрина, бывшая сотрудница солидного банка Barclays, узнала о своем родстве с герцогиней (это произошло в 2011 году — после помолвки Кэтрин с принцем Уильямом), она снялась для нескольких мужских журналов — Playboy and Loaded. Ее также наперебой зазывают к себе ночные клубы Великобритании и особенно США — где, как говорит Катрина, «люди дуреют от всего королевского».
Катрина, в чей репертуар входит весьма горячий номер под названием «Боже, спаси королеву!», заявила изданию New Tork Post, что она «была бы счастлива, если бы герцог и герцогиня Кембриджские пришли бы посмотреть ее выступление». «Но если они и не придут — это вовсе не конец света», — сказала она.
Многие подмечают фамильное сходство между «королевой бурлеска» и будущей королевой Великобритании.
Ранее Катрина снималась для Playboy
Многие находят, что Катрина и Кэтрин внешне похожи
Ранее «ФАКТЫ» приводили мнение эксперта по языку жестов: Кейт Миддлтон и Меган Маркл умеют притворяться лучше, чем их мужья.
Читайте также: На обед к королеве Кейт Миддлтон и Меган Маркл надели старые платья.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
Ветер: 4 м/с С
Давление: 745 мм