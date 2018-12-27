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В сети в одном видео показали все драки с нардепами в 2018 году
2018 год оказался богатым на драки в украинском политикуме. Депутаты занимались рукоприкладством в сессионном зале, в кулуарах Верховной Рады, а также в эфире политических телешоу. Драки случались как с коллегами-депутатами, так и с общественными активистами и экс-членами правительства.
Самые резонансные драки были собраны в полутораминутную видеоподборку. Видео в сети было опубликовано движением «Честно», которое регулярно отслеживает работу парламента.
Бійки народних депутатів у 2018 році.— ЧЕСНО (@chesno_movement) 26 декабря 2018 г.
Сподіваємось, це остання така підбірка.
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Кроме драк на рабочем месте, депутаты нынешнего созыва также отличаются склонностью к прогуливанию заседаний. В прошлом месяце 13 депутатов ухитрились ни разу не проголосовать в парламенте, а еще 58% пропустили большую часть (90%) сессионных дней.
Особенно слабую результативность имеют пятничные заседания Верховной Рады. В пятницу, 19 октября, работу пришлось заканчивать досрочно, поскольку в зале остались 13 депутатов.
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