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Пытаются заморозить конфликт: стала известна реакция представителей РФ на предложения по Керченскому проливу
Представители России в контактной группе в Минске избегают переговоров об Азовском море и Керченском проливе, в том числе — о предложении Украины установить пункт специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керчи. Об этом заявила представитель Украины в контактной группе, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко изданию «Крым.Реалии».
«Россияне слышать ничего не хотят о каких-то уступках, касающихся демилитаризации Черного и Азовского морей. Впервые Борис Грызлов, представитель России в трехсторонней контактной группе, выскочил из переговоров, только речь зашла о Азове. А на последней встрече, 19 декабря, представитель Российской Федерации вообще не появился, и Россию представляли другие дипломаты», — сказала она.
При этом вице-спикер добавила, что «присутствие Грызлова или других представителей ничего не меняет в позиции российской стороны», поскольку Россия и ее представители во всех группах «имеют четкую установку на замораживание конфликта».
Напомним, что ранеевице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предложила перенести переговорную площадку Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска, например, в Астану.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в эксклюзивном интервью нашему изданию Ирина Геращенко заявила о том, что Путину плевать на своих граждан, которых он посылает убивать украинцев.
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