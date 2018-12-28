Украина

Превращают Крым в «зону»: оккупанты отгородились от Украины забором за 200 миллионов

На севере оккупированного Россией Крыма на границе с материковой Украиной завершено строительство заграждения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ РФ.

В ведомстве заявили, что строительство забора было «плановым». Он включает в себя «рубеж инженерно-технических сооружений», а также «сложнейшую систему сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка».

На заграждении длиной более 60 километров размещено несколько сотен различных датчиков, оснащенных видеонаблюдением. Вибрационные датчики передают сигнал тревоги при подходе к границе, а радиолучевые помогают лучше осматривать местность с помощью режима ночного видения.

Разрабатывать сооружение начали еще в 2015 году. В ведомстве пояснили, что заграждение поможет препятствовать перемещению через границу оружия, боеприпасов, грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, а также нарушению пограничного режима.

Забор обошелся РФ в более чем 200 млн рублей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители Запорожья решили отгородиться от «туристов Путина» блок-постами.

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