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Превращают Крым в «зону»: оккупанты отгородились от Украины забором за 200 миллионов
На севере оккупированного Россией Крыма на границе с материковой Украиной завершено строительство заграждения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ РФ.
В ведомстве заявили, что строительство забора было «плановым». Он включает в себя «рубеж инженерно-технических сооружений», а также «сложнейшую систему сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка».
На заграждении длиной более 60 километров размещено несколько сотен различных датчиков, оснащенных видеонаблюдением. Вибрационные датчики передают сигнал тревоги при подходе к границе, а радиолучевые помогают лучше осматривать местность с помощью режима ночного видения.
Разрабатывать сооружение начали еще в 2015 году. В ведомстве пояснили, что заграждение поможет препятствовать перемещению через границу оружия, боеприпасов, грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, а также нарушению пограничного режима.
Забор обошелся РФ в более чем 200 млн рублей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители Запорожья решили отгородиться от «туристов Путина» блок-постами.
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