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К российским олигархам ни ногой: Зеленский объяснил, почему не ездит с гастролями в РФ
Актер, сценарист, продюсер и художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский рассказал, что прекратил выступать в России, как только началась война на Донбассе в 2014 году. Об этом он заявил в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.
«Как говорится, по взаимной симпатии. Ну, во-первых, это невозможно (выступления в РФ. — ред). У меня достаточно близкие отношения с [грузинским актером и певцом] Вахтангом Кикабидзе. Потрясающий человек, все его концерты в „Украине“ проводит одна из наших компаний, потому что мы его просто обожаем! Я его фанат, для меня он гуру… Вот по поводу России у меня такое же ощущение, как у Вахтанга Константиновича. Я не могу туда поехать выступать, мне просто плохо. Неважно, кто что скажет, это мое внутреннее», — рассказал актер.
Актер признает, что многие артисты ездят и выступают в стране-агрессоре — он не испытывает к ним негативных чувств, так как понимает, что это их желание, и каждый должен оценивать сам все на уровне морали и внутреннего ощущения.
«Все живут, как могут. Но мне плохо», — считает Зеленский, но при этом добавляет, что его зовут выступать в РФ.
«Ну, не знаю, по какой причине зовут… Многие зовут за рубеж выступать, и я уже узнаю там, кто это собрались. Если какие-то российские олигархи — отказываюсь. Особенно они любят в Майами позвать. Но я никуда не езжу — не хочу. Не могу через себя переступить»,— добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский заявил, что у него было «несколько раундов разговора» с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем, и во время одного из них беглый президент предлагал ему 100 млн долларов за лояльность и переход на другой канал.
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