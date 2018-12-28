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Украина

Под новые санкции Украины попали археологи

7:20 28 декабря 2018   75
археолог
Инф. «ФАКТОВ»

Украина, введя новые санкции против России, включила в список не только политиков и бизнесменов, близких к Кремлю. В санкционный список попали археологи, незаконно ведущие раскопки в аннексированном Крыму. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

«Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму. „Name and shame“ — еще один принцип: мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают», — уточнил Черныш.

Напомним, ранее стало известно, что в санкционный список попали лица, имеющие отношение к вооруженной российской агрессии: организаторы так называемых «выборов» на оккупированных территориях, военные, судьи и силовики, причастные к захвату украинских моряков в международных водах Черного моря, а также российские депутаты.

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