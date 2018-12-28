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Синоптик рассказал, какой будет погода в первые дни 2019 года
Прогнозы народных синоптиков о погоде в новогоднюю ночь и первые дни 2019 года немного отличаются от официальных. По мнению народного синоптика Леонида Горбаня, оттепель в Украину придет не раньше 5 января, а начнется 2019 год с небольших морозов.
«Последние дни декабря будут снежными и морозными: столбики термометров покажут от 3 до 7 со знаком минус, — рассказал „ФАКТАМ“ Горбань. — Такая же погода предполагается и в первые дни 2019 года. А вот небольшое потепление придет в Украину с 5 января. Так что Рождество будем праздновать со слякотью на дорогах».
Стоит ли ожидать обильных снегопадов 31 декабря и в каких регионах погода будет по-настоящему новогодней, читайте в статье «То снег, то дождь: какой будет погода на Новый год и Рождество».
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