Украина

Синоптик рассказал, какой будет погода в первые дни 2019 года

Прогнозы народных синоптиков о погоде в новогоднюю ночь и первые дни 2019 года немного отличаются от официальных. По мнению народного синоптика Леонида Горбаня, оттепель в Украину придет не раньше 5 января, а начнется 2019 год с небольших морозов.

«Последние дни декабря будут снежными и морозными: столбики термометров покажут от 3 до 7 со знаком минус, — рассказал „ФАКТАМ“ Горбань. — Такая же погода предполагается и в первые дни 2019 года. А вот небольшое потепление придет в Украину с 5 января. Так что Рождество будем праздновать со слякотью на дорогах».

Стоит ли ожидать обильных снегопадов 31 декабря и в каких регионах погода будет по-настоящему новогодней, читайте в статье «То снег, то дождь: какой будет погода на Новый год и Рождество».

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