Украина

Нет ни колбасы, ни сала: пропагандист Путина выдал нелепый фейк об Украине в эфире росТВ

В преддверие Нового года и праздничных застолий в России телепропагандисты усиленно взялись за популярную в своих кругах тему «о голоде в Украине». Очередной нелепый фейк на эту тематику озвучил в эфире росТВ Андрей Норкин. Кремлевский пропагандист рассказал гостям в студии, что якобы на Западной Украине нет ни колбасы, ни сыра, ни качественного алкоголя, а потому украинцы с надеждой ждут продуктовых посылок из России.

Также пропагандист решил порадовать публику «новостью», что в Украине пропало все сало. «Сало польское у них там, своего сала у них нет», — уверенно вещал Норкин зрителям.

Зрителям в студии фейки понравились. Байки о том, как запропагандированные жители Западной Украины вынуждены от голода есть российские продукты, были встречены апплодисментами.

Напомним, сооснователь ресурса «СтопФейк» предложила украинцам правила распознавания российских фейков. Порой, умысел пропагандистов становится понятен, даже если просто внимательно перечитать «сенсационную новость».

Украинский журналист Сергей Сидоренко, которого «вербовали» на российское телешоу с Андреем Норкиным, пришел к выводу, что реальные экспертные знания или профессиональная дискуссия на росТВ просто не нужны. Российским каналам требуются лишь «бандеровские голоса», которые гарантированно проиграют в споре в прямом эфире.

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