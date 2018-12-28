Украина

В Европе раскрыли планы Кремля по расшатыванию Украины во время выборов

Российская Федерация, заинтересованная в приведении к власти в Украине пророссийских кандидатов на выборах президента, проводит активную кампанию, направленную на смену руководства. Основная цель Кремля — показать, что Революция достоинства привела к катастрофическим последствиям и обнулить ее достижения.

Об этом в статье для Delfi пишет научный сотрудник Карлова университета (Прага) Александр Морозов. «Цель Кремля — предъявить в глобальной политике образ дестабилизированной Украины, и тем самым показать, что все постмайданное развитие Украины пришло к катастрофическому концу, обнулить тем самым и весь Евромайдан и все те силы, которые совершили важный отрыв Украины от среды, в которой Кремль ведет гегемонистскую политику, считая себя «хозяином Евразии», — пишет эксперт.

Среди стратегических целей России он называет несколько моментов. Во-первых, масштабную дестабилизацию в Украине, которая может привести к выводу из-под

контроля Киева несколько областей. Во-вторых, масштабные срывы жизнеобеспечения, чтобы показать несостоятельность нынешнего руководства страны. В-третьих, нагнетание напряженности, чтобы вынудить украинскую власть усиливать меры безопасности и ограничивать гражданские свободы. В-четвертых, разгромный проигрыш президента Украины Петра Порошенко еще в первом туре президентских выборов.

«Кремль заинтересован только в масштабном ударе по имиджу Украины в целом в ходе избирательной кампании и по ее итогам», — резюмирует Александр Морозов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, комментируя заявление Путина о невозможности сотрудничества с действующей властью в Украине, назвал это примером вмешательства в избирательный процесс в другом государстве.



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