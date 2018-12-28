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Хакеры атаковали постпреда Украины в ООН
«Неизвестные» хакеры попытались взломать аккаунт в Twitter постоянного представителя Украины в Организации Объединенных Наций Владимира Ельченко. Дипломат потратил сутки, чтобы вернуть контроль над своей страничкой. Ранее Владимир Ельченко сообщал, что в ООН не поддержали предложенную Россией резолюцию по договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
«Извините за долгое молчание — потратил целый день на восстановление доступа в Twitter. Кто-то пытался взломать мою учетную запись. Хочу пожелать моим недругам лопнуть от злости. Свое дело делать не перестанем», — написал в социальных сетях Владимир Ельченко.
Вибачте за довге мовчання-витратив цілий день на відновлення доступу в Твіттер. Хтось намагався зламати мій обліковий запис. Хочу побажати моїм недругам луснути від злості. Свою роботу робити не перестанемо. З прийдешніми святами, друзі pic.twitter.com/8bNFy5McHE— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 27 декабря 2018 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед голосованием в Генеральной ассамблее ООН по резолюции, касающейся кризиса в Азовском море, Владимир Ельченко рассказывал о том, как Россия давит на постпредов ряда стран, чтобы те не поддерживали разработанный Украиной и ее партнерами документ.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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