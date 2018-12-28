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Украина

Хакеры атаковали постпреда Украины в ООН

10:29 28 декабря 2018   66
КГБ
Инф. «ФАКТОВ»

«Неизвестные» хакеры попытались взломать аккаунт в Twitter постоянного представителя Украины в Организации Объединенных Наций Владимира Ельченко. Дипломат потратил сутки, чтобы вернуть контроль над своей страничкой. Ранее Владимир Ельченко сообщал, что в ООН не поддержали предложенную Россией резолюцию по договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

«Извините за долгое молчание — потратил целый день на восстановление доступа в Twitter. Кто-то пытался взломать мою учетную запись. Хочу пожелать моим недругам лопнуть от злости. Свое дело делать не перестанем», — написал в социальных сетях Владимир Ельченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед голосованием в Генеральной ассамблее ООН по резолюции, касающейся кризиса в Азовском море, Владимир Ельченко рассказывал о том, как Россия давит на постпредов ряда стран, чтобы те не поддерживали разработанный Украиной и ее партнерами документ.


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