Хакеры атаковали постпреда Украины в ООН

Украина

«Неизвестные» хакеры попытались взломать аккаунт в Twitter постоянного представителя Украины в Организации Объединенных Наций Владимира Ельченко. Дипломат потратил сутки, чтобы вернуть контроль над своей страничкой. Ранее Владимир Ельченко сообщал, что в ООН не поддержали предложенную Россией резолюцию по договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

«Извините за долгое молчание — потратил целый день на восстановление доступа в Twitter. Кто-то пытался взломать мою учетную запись. Хочу пожелать моим недругам лопнуть от злости. Свое дело делать не перестанем», — написал в социальных сетях Владимир Ельченко.

Вибачте за довге мовчання-витратив цілий день на відновлення доступу в Твіттер. Хтось намагався зламати мій обліковий запис. Хочу побажати моїм недругам луснути від злості. Свою роботу робити не перестанемо. З прийдешніми святами, друзі pic.twitter.com/8bNFy5McHE — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 27 декабря 2018 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед голосованием в Генеральной ассамблее ООН по резолюции, касающейся кризиса в Азовском море, Владимир Ельченко рассказывал о том, как Россия давит на постпредов ряда стран, чтобы те не поддерживали разработанный Украиной и ее партнерами документ.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter