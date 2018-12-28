Проблемы с бюджетом: в России озвучили неожиданный прогноз о будущем Донбасса

Украина

Россия понемногу сворачивает проект «русский мир» на Донбассе. Причина тому финансовая. Из-за скудеющего потока ресурсов все причастные к «проекту» покидают его. Такое мнение высказал российский оппозиционер Константин Боровой.

Боровой высказал мнение, что Россия оставит «тлеть» оккупированные территории на Донбассе, но новыми ресурсами подпитывать не будет.

«Насколько я понимаю, то Путин заинтересован, чтобы эта точка нестабильности продолжала существовать, но каких-то радикальных решений, новых инвестиций, кадровых и финансовых вливаний там не будет. А все, что было сделано, считается достаточным», — объяснил Боровой в своей статье для «Апострофа».

По мнению оппозиционера, с бюджетами для «русского мира» в РФ все плохо уже сейчас. «С бюджетами там плохо. Проект „русский мир“, на который в свое время было выделено огромное финансирование, потихонечку сворачивается. Разные участники стараются отползти от него, потому что вполне очевидно, что скоро тем или иным способом проект будет закрыт», — отметил Боровой.

Напомним, ранее стало известно, что в России даже ярые пропагандисты нуждаются в государственных субсидиях. При этом российские дотации, выделяемые террористам на Донбассе, активно разворовывались.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter