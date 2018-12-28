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Ведущая «Орла и решки» поразила изменением внешности после закрытия шоу (фото)
Ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева, которая со слезами на глазах рассказала о закрытии проекта, удивила кардинальной сменой имиджа. Девушка, которую все привыкли видеть блондинкой, перекрасила волосы в рыжий цвет и примерила образ женщины вамп.
С чем связаны такие перевоплощения, Настя не рассказывает. Очевидно, девушка, которая встречается со скандальным репером Элджеем, после закрытия трэвел-шоу не сидит без дела. Очевидно, она занята в новом проекте.
Напомним, Настя Ивлеева является ведущей шоу «Орел и решка. Перезагрузка», последний выпуск которого выйдет 30 декабря, на «Интере». Путешествия команды закончатся Сейшелах. Ведущие Настя Ивлеева и Евсей Ковалев проведут последний уикенд и встретят Новый год в настоящем раю — в месте, где самый чистый песок и самая голубая вода. После этого проект «уйдет на покой». Его продюсер и соавтор Евгений Синельников обещает, что «Орел и решка» позже вернется на экраны, но уже в новом, более молодежном, формате
Как сообщали «ФАКТЫ», 25ноября Ивлеева вместе с Элджеем посетили Киев. После чего СБУ запретила рэперу въезд в Украину на три года.
Ранее Настя удивляла поклонников откровенной фотосессией для мужского журнала.
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