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Отец купил билеты на шесть рейсов, чтобы провести Рождество с дочерью-стюардессой

11:53 28 декабря 2018   292
Хэл Воган
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Пирс Воган, стюардесса авиакомпании Delta Airlines, должна была выполнять несколько рейсов в канун Рождества, поэтому ее отец Хэл Воган купил шесть билетов на самолет, чтобы провести эти дни с ней в небе.

История Пирса стала известна после того, как пассажир, который сидел рядом с Хэлом на одном из рейсов, поделился ею в Facebook.

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«Я имел удовольствие сидеть рядом с Хэлом на обратном пути домой. Его дочь Пирс была нашей стюардессой, которая должна была работать на Рождество», — написал Майк Леви. «Хэл решил, что он проведет отпуск с ней. Итак, он летает на каждом из ее рейсов сегодня и завтра по стране, чтобы провести время со своей дочерью на Рождество. Какой фантастический отец!»— восхитился пассажир.

Авиакомпания прокомментировала поступок отца так: «Мы ценим всех наших сотрудников за то, что они работали в праздничные дни, чтобы обслуживать клиентов Delta, и нам понравилось, что этот удивительный папа нашел возможность провести Рождество со своей дочерью, даже несмотря на то, что это происходило на высоте 30 000 футов».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 30 лет назад в небо поднялся самый большой в мире самолет.

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