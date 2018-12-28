Военная угроза нарастает: генерал сделал тревожное заявление о войсках Путина возле границ Украины

Украина

В случае, если вдруг начнется полномасштабное вторжение и Украине понадобится ввести полноценное военное положение, государственные структуры будут готовы к нему. Для государства военное положение и есть предварительная подготовка всех ветвей власти, отраслей экономики и, конечно же, силовиков и ВСУ к войне. Поэтому положительный эффект от введения режима военного положения в 10 областях Украины, который закончился 26 декабря , есть. А военная угроза со стороны России не только не исчезла, но и продолжает нарастать. Об этом в интервью «Крым.Реалии» заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

«Россияне рассредоточили свою группировку примерно в 80 тысяч человек ближе к украинской границе по ряду направлений. К примеру, они придвинули „Искандеры“ к границам на такое расстояние, что они уже могут достать до Киева. Мы же, в свою очередь, получили возможность выдвинуть свои войска на тех же направлениях», — сообщил генерал.

Главной целью военного положения, по словам генерала, было повышение боевого потенциала секторов безопасности и обороны.

«Предприятия военно-промышленного комплекса были переведены на двух- и трехсменную работу, что позволило подготовить и модернизировать военную технику в ускоренном режиме. Кроме сектора обороны была усовершенствована работа правоохранительных органов, МЧС и других ведомств. Больше средств было выделено на патрули, проверки, что привело к улучшению криминальной ситуации в областях, где действовало военное положение», — сказал Романенко.

Напомним, в начале декабря на фоне азовского кризиса Россия начала военно-морские и ракетные учения у берегов аннексированного Крыма, в которых задействовала в т. ч. две подводные лодки — Б-237 «Ростов-на-Дону» и Б-262 «Старый Оскол».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в пригороде Каменск-Шахтинска (Ростовская область РФ) у границы с Украиной были замечены сотни российских танков. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей военные формирования так называемых «армий ЛДНР», которые подчиняются штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ, насчитывают 32 тысячи человек, из которых 11 тысяч являются российскими военнослужащими.

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