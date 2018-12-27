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Стало известно, сколько российских военных находится на Донбассе
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей военные формирования так называемых «армий ЛДНР» насчитывают 32 тысячи человек, из которых 11 тысяч являются российскими военнослужащими. Об этом в интервью изданию «Интерфакс-Украина» заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.
«Нам известно о наличии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российских регулярных военных формирований — первого и второго армейских корпусов (1-й АК — „ДНР“; 2-й АК — „ЛНР“ — ред.) общей численностью около 32 тысяч человек, 11 тысяч из которых — россияне. Руководящие должности данных формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил России», — сказал Наев.
По словам командующего, основу вооружения этих корпусов составляет советская техника. Однако часто российские кураторы присылают своим подопечным и современное российское вооружение, в частности, средства радиоэлектронной борьбы «Репеллент», «Житель», «Шиповник-Аэро».
Генерал подчеркнул, что так называемые «армии» сепаратистов (1-й и 2-й АК) — это не добровольческие структуры, а регулярные подразделения, подчиняющиеся штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ, которая дислоцируется в Новочеркасске (Россия).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на сегодняшний день Вооруженные Силы Украины контролируют уже всю «серую зону» вдоль линии разграничения на Донбассе. Также сообщалось, что с полуночи 29 декабря на Донбассе должно вступить в силу очередное перемирие.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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