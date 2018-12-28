Супрун развенчала пользу популярного средства от похмелья

Здоровье

Украинцы готовятся к встрече Нового года, а Минздрав посоветовал, как не навредить здоровью обильными алкогольными возлияниями. Перед новогодними застольями с алкоголем не имеет смысла запасаться активированным углем — эти таблетки не работают как средство против похмелья. Исследования подтвердили неэффективность народных лайфхаков, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Как рассказала руководитель Минздрава, научных доказательств, что уголь может связываться с алкоголем и препятствовать его попаданию в кровь, так и не найдено. Алкоголь крайне быстро всасывается в желудке и углем вообще не абсорбируется.

Таким образом, заедать алкоголь активированным углем неэффективно, что и подтвердило клиническое исследование. «Участники исследования дважды принимали одинаковую дозу этанола. Перед вторым разом они приняли активированный уголь. Интересно, что после употребления активированного угля, концентрация алкоголя в крови осталась такая же, как и без него То есть по сути употребление угля ничего не меняет», — рассказала Супрун.

Чтобы снизить вред от употребления алкоголя, и.о. министра советует более действенные способы. Можно пить воду — для регидратации и снижения общего количества употребленного спиртного. Также важно не употреблять алкоголь на голодный желудок и не смешивать спиртное с газированными напитками. «Лучше совместите алкоголь с фруктовыми соками или водой», — говорит руководитель Минздрава.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» подсчитали, во сколько обойдется спиртное и закуски к новогоднему столу.

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