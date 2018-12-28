В Кремле сделали очередное наглое заявление о захваченных украинских моряках

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил российскому информационному агенству «РИА Новости», что захваченные россиянами в нейтральных водах Черного моря украинские моряки не считаются военнопленными, речь идет о фигурантах уголовного дела.

Накануне адвокат Николай Полозов сообщил, что все 24 украинских моряка с судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», захваченные российскими военными у Керченского пролива, заявили следствию, что являются военнопленными.

«Военнопленные здесь не находятся. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие, мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных, никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет», — сказал Песков.

По его словам, «речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами».

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в «незаконном пересечении границы РФ». Украинцы находятся в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что саммит ЕС 13 декабря принял заявление, в котором потребовал немедленного освобождения украинских моряков , вероломно захваченных Россией на выходе из Керченского пролива. А в США заявили, что новая встреча президента Дональда Трампа и президента Владимира Путина станет возможной только после возвращения Украине моряков и кораблей , захваченных в Керченском проливе

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