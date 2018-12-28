- 13:14 Ядерное оружие уже в Крыму: генерал озвучил важные данные о милитаризации полуострова
- 13:14 "Золото" Олимпиады, четыре чемпиона мира в боксе и финал ЛЧ: спортивные успехи Украины в 2018 году
- 13:08 Остались друзьями: Вячеслав и Марина Узелковы официально подтвердили развод
- 13:07 В Кремле сделали очередное наглое заявление о захваченных украинских моряках
- 12:59 ВСУ на Донбассе закрепились на новых позициях под Горловкой
- 12:53 Проект «Ревизор» покинул его ведущий
- 12:43 Били по лицу: появились новые детали нападения на DZIDZIO и первое видео с артистом
- 12:40 На известном курорте под Львовом пятеро детей отравились водой в бассейне
- 12:38 Президентский рейтинг Порошенко вырос: Бекешкина озвучила свежие цифры
- 12:38 Новогоднее чудо: благодаря добрым людям осиротевшая многодетная семья въехала в новый дом
В Кремле сделали очередное наглое заявление о захваченных украинских моряках
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил российскому информационному агенству «РИА Новости», что захваченные россиянами в нейтральных водах Черного моря украинские моряки не считаются военнопленными, речь идет о фигурантах уголовного дела.
Накануне адвокат Николай Полозов сообщил, что все 24 украинских моряка с судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», захваченные российскими военными у Керченского пролива, заявили следствию, что являются военнопленными.
«Военнопленные здесь не находятся. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие, мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных, никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет», — сказал Песков.
По его словам, «речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами».
Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в «незаконном пересечении границы РФ». Украинцы находятся в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что саммит ЕС 13 декабря принял заявление, в котором потребовал немедленного освобождения украинских моряков, вероломно захваченных Россией на выходе из Керченского пролива. А в США заявили, что новая встреча президента Дональда Трампа и президента Владимира Путина станет возможной только после возвращения Украине моряков и кораблей, захваченных в Керченском проливе
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 743 мм