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- 14:25 Порошенко купил две квартиры семьям пленных украинских бойцов
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Порошенко купил две квартиры семьям пленных украинских бойцов
Семьи двух военнослужащих, которые попали в плен к боевикам в 2015 году, получили в подарок квартиры. Новое жилье в Кропивницком купил президент Украины Петр Порошенко и передал их родным старшины Сергея Глондара и младшего сержанта Александра Коринькова. Ранее сообщалось, что семьям захваченных Россией украинских моряков выделят единоразовую помощь — по 100 тысяч гривен.
Как сообщает «Укринформ», Петр Порошенко указал покупку недвижимости в своей е-декларации. Так, в разделе о существенных изменениях имущественного положения появились сведения о покупке двух квартир за почти 2,3 млн гривен.
Сообщается, что в сентябре этого года, находясь в Кропивницком, Петр Порошенко посетил 3-й отдельный полк Сил специального назначения Вооруженных Сил Украины имени князя Святослава Храброго. Во время визита герой Украины Александр Трепак рассказал президенту о сложных жилищных условиях семей двух пленных военнослужащих, а Петр Порошенко пообещал решить эту проблему.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львовской области открыты новые общежития для военных — двухэтажные здания европейского типа с комнатами на два-три человека.
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