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ДТП с Зайцевой в Харькове: история с экспертизой получила неожиданное продолжение
В первые дни 2019 года правоохранители Харьковской области отчитаются о результатах поиска эксперта — нарколога Елены Федирко, которая проводила экспертизу фигурантки резонансного дела о ДТП Елены Зайцевой. Ранее сообщалось о возможном выезде уволившегося с работы эксперта на неподконтрольные Украине территории Донбасса.
Как сообщает NewsRoom, розыск нарколога продолжается до сих пор. По словам главы харьковского управления Нацполиции Олега Беха, у Зайцевой взяли необходимое количество биоматериалов для проведения анализов. «Почему сейчас эксперты заявили в суде о нехватке выходных данных, это другой вопрос. Если будет необходимо, проведем служебное расследование и проверку наркоцентра», — отметил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нарколог Елена Федирко была единственным специалистом, которая видела Зайцеву непосредственно сразу после ДТП. В отличие от полицейских, оформлявших аварию, она могла бы даже визуально определить состояние подозреваемой по внешним признакам и сказать, была ли тогда Зайцева под воздействием алкоголя, либо наркотиков, или же медицинских препаратов. Елена Федирко все эти признаки описала в протоколе еще 18 октября. Но когда эксперта решили допросить в суде, так как показания Зайцевой шли в разрез с написанным в протоколе, ее найти не смогли.
Напомним, что резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. Автомобиль Lexus RX под управлением Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице.
Елену Зайцеву и Геннадия Дронова оставили под стражей без возможности внести залог до 16 февраля 2019 года.
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