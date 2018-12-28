27.49 / 27.82 31.23 / 31.80
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В России хотят принудить пленных моряков к самооговору: раскрыты детали

15:19 28 декабря 2018   92
лефортово
Инф. «ФАКТОВ»

Российские спецслужбы в СИЗО «Лефортово» могут воспользоваться длительными выходными, чтобы оказывать морально-психологическое давление на украинских моряков. Об этом предупредил адвокат Николай Полозов, координатор группы защиты пленных моряков.

По словам Полозова, органы ФСБ продолжают давить на военнопленных, пытаясь склонить их к признанию вины в уголовном преступлении, самооговору, либо оговору кого-то из товарищей. К морякам направляют оперативных работников для бесед без адвокатов. Также в провокациях могут использовать сокамерников.

«Каждому моряку адвокат сообщил об алгоритме действий, в случае осуществления подобной провокации в отношении него. Отдельно были проговорены и такие оперативные мероприятия как „внутрикамерная разработка“, когда в роли оперативника выступает сокамерник — другой заключенный», — рассказал Полозов.

Напомним, в СИЗО в Москве находятся 24 военнопленных украинских моряка. В период выходных в СИЗО не будут допускаться адвокаты, потому защита не исключает, что это время ФСБ попытается использовать для провокаций.

В России заявили, что не хотят считать захваченных украинских моряков военнопленными.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...

Киев
+2

Ветер: 2 м/с  С-З
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины