В России хотят принудить пленных моряков к самооговору: раскрыты детали

Украина

Российские спецслужбы в СИЗО «Лефортово» могут воспользоваться длительными выходными, чтобы оказывать морально-психологическое давление на украинских моряков. Об этом предупредил адвокат Николай Полозов, координатор группы защиты пленных моряков.

По словам Полозова, органы ФСБ продолжают давить на военнопленных, пытаясь склонить их к признанию вины в уголовном преступлении, самооговору, либо оговору кого-то из товарищей. К морякам направляют оперативных работников для бесед без адвокатов. Также в провокациях могут использовать сокамерников.

«Каждому моряку адвокат сообщил об алгоритме действий, в случае осуществления подобной провокации в отношении него. Отдельно были проговорены и такие оперативные мероприятия как „внутрикамерная разработка“, когда в роли оперативника выступает сокамерник — другой заключенный», — рассказал Полозов.

Напомним, в СИЗО в Москве находятся 24 военнопленных украинских моряка. В период выходных в СИЗО не будут допускаться адвокаты, потому защита не исключает, что это время ФСБ попытается использовать для провокаций.

В России заявили, что не хотят считать захваченных украинских моряков военнопленными.

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