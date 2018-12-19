Украину ждут кардинальные изменения, но Путин этого не увидит, — астролог Влад Росс

Общество

Для Украины 2019 год будет горячим. В марте мы будем выбирать главу государства, осенью — новый состав Верховной Рады. При этом велика вероятность того, что Россия будет активно вмешиваться в предвыборные процессы. Как предвыборная гонка скажется на Украине и чего ожидать стране в 2019 году? На эти и другие вопросы «ФАКТАМ» ответил международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс.

— Следующий, 2019 год — это год Желтой Свиньи, а значит, он связан с любимой украинцами свинкой, да еще и цвет наш, — говорит астролог. — Поэтому при всех испытаниях, которые ожидают Украину в следующем году (возвращение внешнего долга, экономические проблемы), мы останемся на плаву и будем выходить из самых сложных ситуаций. Однако в ноябре-декабре 2019 года в связи с соединением Сатурна и Плутона в знаке зодиака Козерог может наступить опасный период: велика вероятность финансового кризиса вплоть до дефолта.

— Произойдут ли в 2019 году изменения на политическом олимпе Украины?

— В следующем году ожидаются кардинальные изменения. Уже 8 марта Уран входит в зодиакальный знак Тельца, который является символом Украины. А Уран, как известно, связан с революционными, быстрыми и неожиданными, изменениями. Так вот, Уран входит в знак Тельца на целых семь лет. Таким образом, в нашей стране начинается семилетний цикл изменений. Произойдет полное переустройство Украины. И уже с 2025 года нас ожидает большой экономический рост. У Украины возникнут просто бешеные возможности, к нам пойдут серьезные инвестиции.

Вхождение Урана в знак Тельца говорит и о том, что президентские выборы в Украине выиграет «темная лошадка» — кандидат, которого никто не ожидал. Многие думают, что победит Порошенко или Тимошенко, но более вероятно, что благодаря влиянию Урана, духу и стилю этой планеты, победителем станет «темная лошадка». Кроме того, вхождение Урана в зодиакальный знак Тельца, который является символом денег, совершенно развернет финансовые потоки в нашей стране, что приведет к ликвидации коррупционных схем. В течение ближайших семи лет олигархическое правление в Украине будет полностью разрушено.

*Влад Росс

— Ожидают ли нашу страну катаклизмы, техногенные катастрофы?

— Слава Богу, до 2024 года в Украине ничего такого не предвидится. Правда, могут опять взорваться склады, как это было относительно недавно (взрыв арсенала по Ичней на Черниговщине. — Авт.). А вот в 2024 году возможны техногенные катастрофы: например, прорыв дамбы на Киевском море либо авария на химическом предприятии. Также мне не нравится ситуация на Южно-Украинской АЭС. Особенно опасны в этом плане весна и осень 2024 года.

— Когда изменится ситуация на Донбассе?

— В 2019 году изменений на Донбассе не предвидится. Следующий год будет абсолютной копией 2018-го. Большие перемены на востоке Украины начнутся со второй половины 2020 года, когда там перестанут стрелять. А в 2021 году на Донбассе уже точно стрелять не будут. Это связано с тем, что в 2021 году произойдет королевская комбинация: соединение Юпитера и Сатурна в знаке зодиака Водолей. Это многое изменит не только на востоке нашей страны, но и на большей части Восточной Европы.

— Получается, взаимоотношения Украины и России в следующем году останутся напряженными?

— Пока в России у власти Путин, ничего не изменится. После президентских выборов в Украине Путин может пойти на некоторые уступки, не касающиеся Крыма и Донбасса. В частности, отдать Украине моряков, захваченных в ходе Азовского конфликта, и политзаключенного Олега Сенцова. Но до выборов изменений ждать не стоит, мало того, Путин может признать независимость псевдореспублик Донбасса.

— Когда же все-таки сместят Путина?

— По некоторым данным, официальная дата его рождения оказалась липовой: на самом деле Путин родился не в 1952 году, а в 1950-м. Как и любой кагэбэшник, он поменял сведения о себе на легенду. Гороскоп по истинной дате рождения Путина (7 октября 1950 года), когда Луна в царском Льве, говорит о полной непредсказуемости в действиях человека.

Так вот, по этому гороскопу нет никаких предпосылок к свержению Путина вплоть до 2021 года. Но в конце 2020-го — начале 2021-го может произойти большой «королевский» переворот, как это зачастую и бывает в России. Ведь, как свидетельствует история, все серьезные изменения в России связаны с переворотами и сменой власти.

Ранее Влад Росс в интервью «ФАКТАМ» говорил о том, что Путин не дотянет на своем посту до 2021 года и не успеет подготовить преемника: «Преемник Путина — только сам Путин либо Дмитрий Медведев (нынешний глава правительства России. — Авт.) Но если даже к власти в России придет Алексей Навальный (известный российский оппозиционер. — Авт.), то ничего не изменится, и Крым они нам не отдадут».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter