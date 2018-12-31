Козерог воплотит заветное желание, а Стрельцу поможет интуиция: гороскоп на неделю

Стиль жизни

В эту праздничную неделю сосредоточиться на текущих делах будет непросто. Ведь так хочется, наконец, отодвинуть все проблемы на потом, отдохнуть и просто порадоваться жизни в кругу семьи и друзей. Но если важные решения придется таки принимать, прислушайтесь к совету звезд в эксклюзивном гороскопе «ФАКТОВ».

ОВЕН. У вас появится прекрасная возможность проявить свои самые лучшие качества: терпение, мягкость, такт, но в то же время решительность и напористость. Избегайте суеты, от которой толку мало, а шума много.

ТЕЛЕЦ. Несмотря на праздничный период, у вас, скорее всего, будет много дел. Но они, к счастью, окажутся приятными и доставят истинное удовольствие. Свойственные вам упорство, креативность и трудолюбие принесут ожидаемые результаты.

БЛИЗНЕЦЫ. В настоящее время вы в состоянии решить даже очень сложные задачи, такие, до которых раньше не доходили руки. Не забывайте о том, что в праздничные дни нужно отдыхать, а не искать на свою голову дополнительные проблемы.

РАК. Желательно не забывать истину о том, что сказанное слово серебряное, а не сказанное — золотое. Не исключено, что придется столкнуться с различного рода бюрократическими проволочками, однако вы сумеете их быстро решить.

ЛЕВ. Не исключено, что ваши планы войдут в противоречие с мнением руководства, поэтому не нужно уж слишком настойчиво пытаться доказать свою точку зрения. Не стоит также вмешиваться в чужие дела, пусть каждый отвечает за свои поступки самостоятельно.

ДЕВА. Сосредоточиться на текущих делах окажется не так просто, как думалось. Поэтому, возможно, придется принимать некоторые решения в экстремальных условиях. На личном фронте не нужно пытаться расставить все точки над «і». Это не принесет вам облегчения.

ВЕСЫ. Пытаться ускорить рабочие процессы не стоит, пусть все идет своим чередом. Вообще, в настоящее время вам желательно меньше трудиться, а больше отдыхать. Всяческие сомнения и неконкретика должны обходить вас стороной. Гоните прочь от себя обтекаемые мысли.

СКОРПИОН. Наслаждайтесь моментом, когда все предельно ясно и не нужно ничего изобретать. К тому же у вас появится прекрасная возможность воплотить в жизнь задуманное. Благодаря хорошему настроению сумеете помочь близким людям.

СТРЕЛЕЦ. Готовьтесь к тому, что вам, возможно, удастся осуществить переход к более благоприятному для вас жизненному циклу. Обострится интуиция, благодаря которой сумеете решить серьезные проблемы, сильно портившие вам настроение в этом году.

КОЗЕРОГ. Вполне вероятно, что возрастет интерес ко всему, что вас окружает. Найдете единственно верный способ решения сложной задачи, поэтому настроение будет отличным. Ваши самые честолюбивые желания имеют шанс быть воплощенными в жизнь.

ВОДОЛЕЙ. Ситуация, в которой можете оказаться в настоящий период, способна спровоцировать вас на жаркую дискуссию с коллегами. Чтобы избежать этого, старайтесь философски относиться ко всему и не пытаться навязать кому-либо собственную точку зрения.

РЫБЫ. Успех в делах во многом будет зависеть от ваших организаторских способностей, хотя готовьтесь к тому, что появятся желающие перейти вам дорогу в самый неподходящий момент. Можно заняться собственным имиджем, экспериментировать на этом поприще.

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