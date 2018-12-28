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Могли пострадать люди: во Львове произошло опасное ЧП (фото, видео)
В пятницу, 28 декабря, во Львове на ул. Ивана Франко, 62, произошло ЧП — обвалилась часть балкона.
Напомним, сегодня в Кривом Роге обрушилась крыша здания бывшего кинотеатра «Современник».
Как сообщает Varta1, во Львове от балконной конструкции отвалился большой кусок — упал вниз элемент отделки. Разрушение случилось в средине дня, когда на улице было много людей.
«Инцидент произошел на пересечении улиц Ивана Франко и Ольги Кобылянской. Травмированных нет (пока), но большой кусок бетона повис на арматуре — если его не снимут, в ближайшее время он может упасть сам», — пишет издание.
Владелица магазина, над которым находится опасная конструкция, оградила участок лентой и сообщила в полицию и райадминистрацию.
Куски с тротуара убрали местные коммунальщики, но опасность нового обвала остается, так как часть бетона так и продолжает висеть на арматуре.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в конце ноября, на одной из центральных улиц Одессы — Большой Арнаутской — обвалился балкон. Каменные глыбы упали прямо на тротуар. По счастливой случайности никто не пострадал.
Также сообщалось, что в сентябре в центре Киева крупные фрагменты падали с балкона исторического здания по адресу ул. Крещатик, 29.
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