Происшествия

Могли пострадать люди: во Львове произошло опасное ЧП (фото, видео)

В пятницу, 28 декабря, во Львове на ул. Ивана Франко, 62, произошло ЧП — обвалилась часть балкона.

Напомним, сегодня в Кривом Роге обрушилась крыша здания бывшего кинотеатра «Современник».

Как сообщает Varta1 , во Львове от балконной конструкции отвалился большой кусок — упал вниз элемент отделки. Разрушение случилось в средине дня, когда на улице было много людей.

«Инцидент произошел на пересечении улиц Ивана Франко и Ольги Кобылянской. Травмированных нет (пока), но большой кусок бетона повис на арматуре — если его не снимут, в ближайшее время он может упасть сам», — пишет издание.

Владелица магазина, над которым находится опасная конструкция, оградила участок лентой и сообщила в полицию и райадминистрацию.

Куски с тротуара убрали местные коммунальщики, но опасность нового обвала остается, так как часть бетона так и продолжает висеть на арматуре.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в конце ноября, на одной из центральных улиц Одессы — Большой Арнаутской — обвалился балкон . Каменные глыбы упали прямо на тротуар. По счастливой случайности никто не пострадал.

Также сообщалось, что в сентябре в центре Киева крупные фрагменты падали с балкона исторического здания по адресу ул. Крещатик, 29.

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