Общество

В Украине утвердили новые правила поступления в вузы: что изменилось

В ходе вступительной кампании 2019 года абитуриентов ждут нововведения. Новые правила коснутся прежде всего проходных баллов, творческих конкурсов и льгот при поступлении на ряд специальностей. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования Украины.

Сообщается, что изменения прошли все необходимые утверждения: соответствующий приказ Минобразования был зарегистрирован в Минюсте и размещен на сайте министерства 28 декабря.

Так, отныне для поступления на бакалавра (а также магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направлений) будут принимать сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов — кроме оценок по иностранным языкам, по которым будут зачислять лишь сертификаты 2018−2019 годов. Абитуриент может подать сертификаты в любой удобной ему комбинации.

Изменения также предусматривают возможность прохождения творческих конкурсов в нескольких вузах — для этого пришлось изменить сроки их проведения. Незначительные изменения коснулись перечня конкурсных предметов по отдельным специальностям — усилена роль знаний по математике и физике.

Как писали «ФАКТЫ», в октябре стало известно, что абитуриентов, которые в следующем году планируют поступать в медицинские вузы, ожидает новшество. Кроме обязательных предметов, они будут должны сдать внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике или физике на выбор.

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