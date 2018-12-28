- 19:04 Достоинство не покупается: сеть впечатлил откровенный рассказ украинского моряка о предателях в Крыму
- 18:52 Запрет снят: сделано важное заявление о въезде в Украину мужчин из России
- 18:45 "Время и Стекло" растрогали новой лирической песней
- 18:41 В Чехии вооруженный банкрот захватил заложников в банке
- 18:21 Среди переданных с оккупированного Донбасса заключенных вскрылись агенты боевиков «ЛНР»
- 18:17 В Украине утвердили новые правила поступления в вузы: что изменилось
- 18:07 В Киеве мать утопила детей: эксперты сделали неожиданный вывод о причинах убийства
- 17:55 Заплакала на английском: KAZKA перевела свой хит
- 17:52 В Израиле скончался известный писатель
- 17:37 Умер последний педиатр: в Иловайске признали катастрофическую ситуацию с медиками
В Украине утвердили новые правила поступления в вузы: что изменилось
В ходе вступительной кампании 2019 года абитуриентов ждут нововведения. Новые правила коснутся прежде всего проходных баллов, творческих конкурсов и льгот при поступлении на ряд специальностей. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования Украины.
Сообщается, что изменения прошли все необходимые утверждения: соответствующий приказ Минобразования был зарегистрирован в Минюсте и размещен на сайте министерства 28 декабря.
Так, отныне для поступления на бакалавра (а также магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направлений) будут принимать сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов — кроме оценок по иностранным языкам, по которым будут зачислять лишь сертификаты 2018−2019 годов. Абитуриент может подать сертификаты в любой удобной ему комбинации.
Изменения также предусматривают возможность прохождения творческих конкурсов в нескольких вузах — для этого пришлось изменить сроки их проведения. Незначительные изменения коснулись перечня конкурсных предметов по отдельным специальностям — усилена роль знаний по математике и физике.
Как писали «ФАКТЫ», в октябре стало известно, что абитуриентов, которые в следующем году планируют поступать в медицинские вузы, ожидает новшество. Кроме обязательных предметов, они будут должны сдать внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике или физике на выбор.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 3 м/с С-З
Давление: 743 мм