Подорожание тепла и монетизация субсидий: что изменится для украинцев в 2019 году

Деньги

Полезно знать

В вихре нынешних событий довольно непросто уследить за переменами, которые нас ждут в ближайшее время. Поэтому «ФАКТЫ» решили помочь своим читателям и собрали все новшества 2019 года, о которых стоит знать.

Медицина

В 2018 году началась активная стадия медицинской реформы, во время которой состоялся переход от понятия «участковый врач» к понятию «семейный врач». Теперь жители Украины могут свободно выбрать любого терапевта, у которого они хотели бы обслуживаться, и заключить с ним соответствующую декларацию. По данным Национальной службы здоровья, почти 20 миллионов человек подписали такие декларации.

В 2019 году начнется второй этап реформы. На протяжении года семейные врачи, терапевты и педиатры перейдут на электронный документооборот: электронные медицинская карта пациента, рецепты на «Доступные лекарства», направление к узким специалистам, больничные листы.

Как сообщает Министерство здравоохранения, со второй половины 2019 года ожидается следующий этап — программа «Бесплатная диагностика». Она предполагает, что по направлению семейного врача пациент сможет получить бесплатные анализы и исследования. Под программу подпадают такие обследования, как рентген, УЗИ, маммография, эхокардиография сердца в любом медучреждении, заключившем договор с Национальной службой здоровья.

В 2019 году программа «Доступные лекарства» перейдет к Национальной службе здоровья (НСЗУ), и возмещать стоимость приобретенных пациентами медикаментов будет непосредственно главный оператор бюджетных средств — НСЗУ.

Также стартуют пилотные проекты изменений экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве. В ходе реформы функции «скорой» будут разделены на экстренную помощь (когда нужна срочная госпитализация) и неотложную помощь, которая будет оказываться, когда нет угрозы для жизни человека, но есть угроза для здоровья: обострение хронической болезни, повышение температуры или давления. Государство закупит новый транспорт и оборудование, повысит зарплату медикам, которые пройдут переобучение. Параллельно собираются обучить навыкам базовой медпомощи пожарных, спасателей, полицейских, машинистов и проводников поездов, водителей междугородних автобусов, бортпроводников, учителей, воспитателей, соцработников и кондукторов общественного транспорта. А в людных местах — на вокзалах, остановках, в метро — планируется разместить дефибрилляторы и кровоостанавливающие жгуты.

Тарифы

С Нового года вступают в силу новые тарифы на отопление, утвержденные Нацкомиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем тепло подорожает на 18 процентов, но в некоторых городах, например в Киеве, — на 22,3 процента.

Ожидают нас и кардинальные изменения в поставках электроэнергии. С 1 января всем украинцам придется оплачивать электроэнергию по-новому, так как начнется первый этап реформы рынка электроэнергии. Теперь энергоуслуги потребителям будут оказывать две разные компании — оператор системы распределения и поставщик. Пока остается один счет за электроэнергию, в котором просто появятся две отдельные строки: стоимость услуг по распределению и стоимость электроэнергии.

По заверениям правительства, разделение энергокомпаний и новая форма счета не повлияют на тариф для населения. Однако летом можно ожидать роста стоимости электроэнергии, так как с 1 июля окончательно будет введена новая модель функционирования рынка электроэнергии. Эта реформа предусматривает, что НКРЭКУ больше не будет регулировать цены в сфере электроэнергетики. Печально известная формула «Роттердам плюс», которая пока используется при расчете прогнозной оптовой рыночной стоимости электроэнергии, упраздняется. Кроме того, население будет приравнено ко второму классу промышленных потребителей и лишится перекрестного субсидирования, когда бизнес и индустрия переплачивают за граждан. Регулировать стоимость электроэнергии будут рынок и ситуация на энергетической бирже.

В связи с этим специалисты утверждают, что после полноценного запуска новой модели рынка электроэнергии неминуемо произойдет увеличение тарифов для населения.

Пенсии

Из новшеств, которые в 2019 году коснутся пенсионной сферы, стоит отметить грядущую индексацию пенсий. Напомним, что индексация — это механизм ежегодного (в марте) увеличения всех пенсий в зависимости от инфляции и роста средней зарплаты по стране.

С 2019 года пенсии должны ежегодно повышаться не менее чем на 50 процентов роста средней зарплаты по стране и не менее чем на 50 процентов индекса инфляции за год. Для примера подсчитаем, что если (по данным Госстата) инфляция в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года составила 10 процентов, то половина (50 процентов) этого показателя составит 5 процентов. То же самое касается роста средней зарплаты. В октябре 2018 года средняя зарплата в стране составила 9 тысяч 218 гривен и по сравнению со средней зарплатой в октябре 2017 года выросла на 14,2 процента. Половина этого роста — 7,1 процента.

Таким образом, увеличение пенсий в марте может составить 5—7 процентов. Но точные параметры увеличения будет рассчитывать Кабинет министров. Хотя, как рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, индексация может быть и выше. По его словам, пенсии в марте 2019 года могут вырасти в среднем на 12—17 процентов.

Под индексацию в 2019 году попадет около 10 миллионов пенсионеров.

Также в 2019 году вырастут военные пенсии. По данным правительства, среднее увеличение может составить 738 гривен. Повышенные пенсии получат почти 498 тысяч бывших военнослужащих и милиционеров. Напомним, что увеличение пенсий военнослужащим началось весной 2018 года и будет проводиться в несколько этапов. В частности, как подробно рассказывали «ФАКТЫ», начиная с 1 января 2018 года военные пенсионеры получали 50 процентов от суммы повышения пенсии. С 1 января 2019 года по 31 декабря 2019-го им будет выплачиваться уже 75 процентов суммы повышения. А с 1 января 2020 года повышенные пенсии они будут получать в полном объеме.

Между тем в декабре Окружной административный суд Киева признал противоправными и недействительными пункты постановления Кабмина об ограничении перерасчета пенсий военным. Это решение означает, что правительство должно было повысить все военные пенсии сразу до 100 процентов нового размера. Причем еще с 1 января 2018 года. Проблема в том, что у государства нет средств на выполнение этого решения суда. Так что оно пока зависло в воздухе…

Кроме того, не можем не напомнить, что с декабря 2018 года был повышен прожиточный минимум. А вместе с ним и минимальная пенсия (до 1497 гривен), выплаты инвалидам, чернобыльцам и все доплаты, повышения и надбавки к пенсиям, а также максимальная пенсия, которая сейчас составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В 2019 году прожиточный минимум для нетрудоспособных, от которого зависят пенсионные выплаты, будет повышен дважды: в мае — до 1564 гривен, в декабре — до 1638 гривен. Соответственно, на протяжении 2019 года пенсионные выплаты продолжат расти.

Субсидии

Самые острые бои перед принятием бюджета шли по поводу субсидий. Для начала общественность с ужасом обнаружила, что расходы на жилищно-коммунальные субсидии в проекте бюджета были снижены с нынешних 71 миллиарда гривен до 55 миллиардов. Однако министр социальной политики Андрей Рева объяснил, что в 2018 году из 71 миллиарда гривен около 18 миллиардов пришлось на погашение просроченной задолженности по льготам и субсидиям, а фактически расходы на субсидии составляли 53 миллиарда гривен.

В 2019 году они увеличились до 55 миллиардов гривен.

Кроме того, в 2019 году в стране ожидается монетизация субсидий. Из 55 миллиардов гривен, направленных на субсидии, 20 миллиардов правительство намерено выплатить субсидиантам «живыми деньгами». В надежде на то, что они потратят их на оплату именно коммунальных услуг.

Монетизация субсидий будет происходить в три этапа.

4 С 1 января 2019 года «живые деньги» на банковский счет начнут поступать тем, кто впервые обращается за помощью. То есть все те, кто будет подавать документы на субсидию в январе, уже получат деньги на оплату коммуналки на свой банковский счет.

4 С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. Это примерно три миллиона домохозяйств.

4 С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает субсидию или льготу, будет получать их деньгами.

Монетизированная субсидия не будет выплачиваться наличкой, а станет поступать на банковский счет получателя в государственном «Ощадбанке». Счет будет иметь специальный режим использования. То есть средства с него в первую очередь направят на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.

Если семья экономила, по результатам отопительного сезона остаток средств на счете она сможет использовать по своему усмотрению. Сумма сэкономленных денег зависит исключительно от семьи. Наибольшей она может быть у тех, кто хорошо утеплил дом, установил счетчики и купил энергосберегающий котел.

При этом правила предоставления жилищных субсидий не меняются. Размер помощи и в дальнейшем будет зависеть только от двух факторов — размера расходов на коммуналку и доходов граждан.

Помощь детям

Поскольку на протяжении 2019 года прожиточный минимум возрастет, будут увеличиваться не только пенсионные выплаты, но и все остальные пособия, которые к нему привязаны. И в первую очередь это касается детских пособий.

Во-первых, вырастет минимальный размер пособия по беременности и родам незастрахованным лицам, которое в нашей стране получает около 245 тысяч человек. Если декретный отпуск установлен в стандартной продолжительности 126 календарных дней, то выплата в декабре 2018 года возрастет с 1 тысячи 933 до 2 тысяч 17 гривен. А к декабрю 2019 года ее размер увеличится до 2 тысяч 207 гривен 10 копеек. Если декретный отпуск был продлен до 140 дней, тогда размер пособия с 1 декабря 2018 года вырастет с 2 тысяч 148 до 2 тысяч 241 гривни. А если 180 дней — с 2 тысяч 761 до 2 тысяч 881 гривни.

Во-вторых, увеличится пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Если в декабре 2018 года оно составляло 3 тысячи 252 гривни (для детей до 6 лет) и 4 тысячи 54 гривни (для детей от 6 до 18 лет), то к декабрю 2019 года оно вырастет до 3 тысяч 558 гривен и 4 тысяч 436 гривен, соответственно. Эту помощь получает почти 48 тысяч детей.

В-третьих, будет увеличиваться и минимальный размер алиментов, который с 2018 года составляет 100 процентов прожиточного минимума. Для детей до 6 лет прожиточный минимум на протяжении года вырастет с 1 тысячи 626 гривен до 1 тысячи 779 гривен. Для детей с 6 до 18 лет — с 2 тысяч 27 гривен до 2 тысяч 218 гривен.

В-четвертых, вырастет максимальный размер пособия на детей одиноким матерям, который составляет также 100 процентов прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. Такая помощь ежемесячно предоставляется матерям почти 431 тысячи детей.

К сожалению, размер самого главного пособия — при рождении ребенка — не изменится. Он будет составлять 41 тысячу 280 гривен. При этом единовременно семья получает от государства 10 тысяч 320 гривен. Остальную сумму выплачивают в течение 36 месяцев равными частями — по 860 гривен в месяц.

Зарплаты

В Украине с 1 января увеличивается минимальная зарплата — с нынешних 3 тысяч 723 гривен до 4 тысяч 173 гривен.

Также в 2019 году должен вырасти размер денежного обеспечения военнослужащих. Осенью президент Украины Петр Порошенко подписал указ о повышении зарплат военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских не менее чем на 30 процентов с учетом минимального размера денежного обеспечения. Эти средства предусмотрены Госбюджетом. Таким образом, зарплата лиц рядового состава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских должна быть не менее 9 тысяч гривен, военнослужащих рядового состава по контракту первого года службы — не менее 10 тысяч гривен.

Увеличится в 2019 году и ставка работника бюджетной сферы первого тарифного разряда, исходя из которой рассчитывают зарплаты всем бюджетникам — врачам, учителям, работникам культуры и спорта. Она вырастет с нынешних 1 тысячи 762 гривен до 1 тысячи 921 гривни.

С 1 января 2019 года на 20 процентов вырастет зарплата научно-педагогических работников. Соответствующее постановление Кабмин принял 18 декабря.

В то же время правительство приостановило в 2019 году рост зарплат госслужащим. В частности, в законе о госбюджете на 2019 год было отмечено, что в 2019 году «при определении должностных окладов и заработной платы, денежного обеспечения работников государственных органов применяется прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года». В обосновании к проекту госбюджета отмечается, что в течение двух лет принят ряд законов, которыми значительно повышен размер оплаты труда работников государственных органов по сравнению с работниками бюджетной сферы. Поэтому рост зарплат госслужащим приостановили «во избежание увеличения диспропорций».

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*Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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