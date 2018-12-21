В каких домах и квартирах теперь запрещено устанавливать газовые котлы

Клуб потребителей

В Украине продолжается внедрение новых государственных строительных норм (ГСН). В частности, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало правила проектирования и установки газовых бытовых теплогенераторов в новых жилых домах.

Отныне в домах, которые имеют высоту более трех этажей, будет запрещено размещать газовые котлы с закрытыми и открытыми камерами сгорания. Новые ГСН предусматривают, что газовые бытовые теплогенераторы мощностью до 30 кВт разрешается устанавливать исключительно в частных домах либо многоквартирных жилых домах, но высотностью до трех этажей.

«Обязательные условия для установки такого газового оборудования: высота кухонного помещения не менее 2,2 м, естественное освещение. Внутренний объем кухни при применении теплогенераторов с открытой камерой сгорания должен быть на 6 м куб. больше предусмотренного пунктом 9.27 ГСН. Площадь приточного устройства должна составлять не менее 0,025 м кв. В помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях, не должна превышать 7,5 кВт. При этом указанные помещения необходимо установить прибор для контроля довзрывных концентраций газа», — сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

Стоит напомнить, что ранее Кабинет министров Украины утвердил обновленный Перечень строительных работ, которые не требуют документов, дающих право на их выполнение. По истечении работ объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

В частности, теперь люди могут абсолютно законно, без потерь времени и денег на получение официального разрешения, делать перепланировку в своих квартирах и частных домах. Однако при условии, что в ходе ремонтных работ не будет вмешательства в ограждающие и несущие конструкции. То есть трогать несущие стены нельзя.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter