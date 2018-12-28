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Не в пользу Украины: главком Воронченко рассказал о соотношении сил в Азовском море
Украина в Азовском море имеет сейчас два катера и два корабля, а РФ стянула в регион до 40 боеспособных кораблей и катеров. Об этом в интервью DW рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Комментируя соотношение сил Украины и России в Азовском море, он признал, что данные не в пользу Украины.
«Сейчас, к сожалению, не в пользу Украины, как в количественном, так и качественном соотношении. Подавляющее большинство кораблей и катеров Черноморского флота РФ и ФСБ находятся в Азовском море», — констатировал Воронченко.
Он уточнил, что общее количество российских кораблей и катеров — около сотни.
«По нашим подсчетам, их количество уже перевалило за сотню. Непосредственно тех кораблей и катеров, которые могут полноценно выполнять задачи, на российской стороне примерно 36−40 единиц. У Украины там, к сожалению, сейчас два катера и два корабля. Вот теперь считайте, какое может быть соотношение», — добавил командующий ВМС Украины.
Ранее командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявлял, что Россия с Азовского моря побережье Украины не возьмет. Россияне если и смогут высадить на украинское побережье войска, то не более батальона морпехов, а это не та сила, которая поставит в тупик украинские войска, считает он.
Напомним, в начале ноября ВСУ провели ракетные стрельбы неподалеку Крыма. Более 30 зенитных ракет по реальным и имитируемым мишеням были выпущено из семи типов зенитных ракетных комплексов: С-300ПС, С-300ПТ, С-300В1, «Бук-М», «Оса-АКМ», С-125М1, С-125−2Д1. Также отрабатывался имитируемый ракетный удар по самолетам. Почти все цели были поражены.
Отметим, на фоне российской агрессии на азовском направлении, Украине пришлось срочно решать проблему защиты от возможной атаки с моря. Пока украинский флот недостаточно силен, чтоб отразить морскую атаку России, украинские конструкторы занимаются ракетными возможностями для военных. Так, глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак рассказывал, чем Украина может «удивить» Россию в море. По его словам, у Украины есть возможность уничтожать вражеские корабли за 300 километров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адмирал Воронченко заявил о том, что готов отправиться в путинские застенки вместо 24 моряков, взятых в плен россиянами.
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