В Киеве на семи улицах ремонтные бригады устраняют неполадки на водных сетях

Украина

Вчера, 28 декабря, по данным диспетчерской службы «Киевводоканала» (по состоянию на 16.00) на семи улицах ремонтники работали над локализацией и ликвидацией повреждений на водных сетях. Временно (последствия аварии должны устранить в течение суток) вода отсутствовала по адресам:

на улицах Юрковской, 42а (Подольский район), Академика Туполева, 2, 4, 4а, 8 (Шевченковский район), Дубровицкой, 5, 7 (Оболонский район), Архитекторской, 1 — 19, в переулке Теремковский, 1 — 11(Соломенский район), переулке Донской, 1 — 23 (Дарницкий район), на проспекте Голосеевском, 128 (Голосеевский район);

Детальнее о сроках устранения повреждений труб можно узнать по телефонам 15−81 або (044) 200−73−01. Аварийщики круглосуточно дежурят и в новогодние праздники. Так что при отсутствии холодной воды или в случае аварий можно обращаться в диспетчерскую службу водоканала.

«Киевводоканал» заранее предупреждает о плановых и аварийных работах через сайт или Facebook, так что потребитель может проверить свой адрес в списках временных или плановых отключений (связанных с профилактическими или аварийными ремонтами). Если вашего адреса там нет, а вода в доме отсутствует, то не исключено, что проводятся внутридомовые работы силами управляющей компании (к ней и надо обращаться).

Если исчезла и холодная, и горячая вода, то это может быть связано с аварией в доме. Тогда пригодится телефон горячей линии Центральной диспетчерской службы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 15-57 или (044) 486−17−93; возможно, для начала нужно позвонить в свой жэк или председателю общества совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), а далее в контакт-центр города по телефону (044) 205−73−37.

Если кто-то заметил вытекание воды на улице, следует срочно связаться с диспетчерской водоканала по телефонам (044) 200−73−01 или 15−81.

Что касается горячего водообеспечения, то эти вопросы находятся в компетенции «Киевтеплоэнерго», и звонить следует в «Центр коммунального сервиса» по номеру (044) 247−40−40, в случае отключения горячей воды набрать 15−57.

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