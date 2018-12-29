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В Киеве на семи улицах ремонтные бригады устраняют неполадки на водных сетях
Вчера, 28 декабря, по данным диспетчерской службы «Киевводоканала» (по состоянию на 16.00) на семи улицах ремонтники работали над локализацией и ликвидацией повреждений на водных сетях. Временно (последствия аварии должны устранить в течение суток) вода отсутствовала по адресам:
на улицах Юрковской, 42а (Подольский район), Академика Туполева, 2, 4, 4а, 8 (Шевченковский район), Дубровицкой, 5, 7 (Оболонский район), Архитекторской, 1 — 19, в переулке Теремковский, 1 — 11(Соломенский район), переулке Донской, 1 — 23 (Дарницкий район), на проспекте Голосеевском, 128 (Голосеевский район);
Детальнее о сроках устранения повреждений труб можно узнать по телефонам 15−81 або (044) 200−73−01. Аварийщики круглосуточно дежурят и в новогодние праздники. Так что при отсутствии холодной воды или в случае аварий можно обращаться в диспетчерскую службу водоканала.
«Киевводоканал» заранее предупреждает о плановых и аварийных работах через сайт или Facebook, так что потребитель может проверить свой адрес в списках временных или плановых отключений (связанных с профилактическими или аварийными ремонтами). Если вашего адреса там нет, а вода в доме отсутствует, то не исключено, что проводятся внутридомовые работы силами управляющей компании (к ней и надо обращаться).
Если исчезла и холодная, и горячая вода, то это может быть связано с аварией в доме. Тогда пригодится телефон горячей линии Центральной диспетчерской службы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 15-57 или (044) 486−17−93; возможно, для начала нужно позвонить в свой жэк или председателю общества совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), а далее в контакт-центр города по телефону (044) 205−73−37.
Если кто-то заметил вытекание воды на улице, следует срочно связаться с диспетчерской водоканала по телефонам (044) 200−73−01 или 15−81.
Что касается горячего водообеспечения, то эти вопросы находятся в компетенции «Киевтеплоэнерго», и звонить следует в «Центр коммунального сервиса» по номеру (044) 247−40−40, в случае отключения горячей воды набрать 15−57.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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