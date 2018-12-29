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Будет вам сто кораблей: Полторак объяснил, почему Украина не откажется от Керченского пролива
Украина намерена и в дальнейшем использовать Керченский пролив для прохода своих кораблей. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщили в Министерстве обороны.
«Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море — это часть Украины, Мариуполь, Бердянск — наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», — заявил министр.
Также Полторак подчеркнул, что второй проход украинских военных кораблей, во время которого они были атакованы российскими, а моряки захвачены в плен, ничем не отличался по организации и подготовке от первого, который прошел успешно в сентябре текущего года.
«Российская Федерация посмотрела на то, что в наших планах есть дальнейшие проходы через Керченский пролив и есть желание усилить нашу группировку в Азовском море, поэтому они и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями», — заявил глава оборонного ведомства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», утром 25 ноября российские военные в Черном море возле Керченского пролива обстреляли и захватили корабли Военно-Морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые осуществляли переход из Одессы (Черное море) в Мариуполь (Азовское море). В плен к оккупантам попали 24 члена экипажа кораблей.
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