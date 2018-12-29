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Замерзла, но любит пофилософствовать: украинская топ-модель разделась на пляже (яркое фото)
Украинская топ-модель Снежана Онопко показала топлес фото, сделанное на холодном пляже. Свой снимок она опубликовала в Instagram, отметило местное издание.
В подписи к посту Снежана написала, что поклонники поздравляют ее с Рождеством и говорят комплименты. В то же время она написала, что этот год стал для нее самым тяжелым.
«Жизнь сложная штука, сегодня плохо, а завтра нереально хорошо, и все должны это понимать, когда делаете гадости кому-то, потому что сегодня у вас все очень хорошо, поверьте, завтра все изменится, и те, кому сегодня вы подсунули свинью, об этом никогда не забудут!!! Из любой ситуации нужно выходить достойно и оставаться людьми, а не шакалами!!! Мой вам совет на 2019 год! Я думаю мое сообщение обязательно дойдет до адресата», — подчеркнула она.
В комментариях она отметила, что адресовала эти слова друзьям мужа.
Как известно, муж Онопко — донецкий бизнесмен и вице-президент Федерации бокса Киева Николай Щур — был задержан осенью этого года в Киеве по подозрению в ранении человека из огнестрельного оружия. Это не первое задержание Щура.
До этого Снежана в соцсетях заявила о разводе и том, что муж ей изменял, но позже опровергла заявление, назвав его атакой хакеров.
Также отметим, что уроженка Северодонецка, звезда подиума 2000-х Онопко в этом году снова вернулась в моделлинг и подписала эксклюзивный контракт с агентством Why Not Model Management в Милане.
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