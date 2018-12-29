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Сломанный нос и выбитый зуб: жуткое падение горнолыжника на этапе Кубка мира (видео)
Словенского горнолыжника Клемена Коси (на фото) доставили на вертолете в местную больницу с подозрением на травму лица после падения на этапе Кубка мира по скоростному спуску в Бормио (Италия), сообщает АР.
27-летний Коси потерял контроль над прохождением трассы ближе к концу сложного спуска с перевала Стельвио. В процессе падения он прорвал два слоя защитной сетки и лишь после этого остановился, так как при ударах о сетку его лыжи сорвались с креплений и взлетели в воздух. По словам организаторов, у спортсмена, который не потерял сознания в ходе падения, травмы лица: сломанный нос и выбитый зуб.
Отмечу, что Коси лишь трижды попадал в топ-10 в более чем 100 спусках Кубка мира, его лучший результат (седьмое место) показан в 2016 году.
Это уже второй случай за последнее время, когда горнолыжник покидает трассу спуска с травмами, полученными в результате падения. Две недели назад швейцарец Марк Гизин сломал ребра и получил травмы таза и спины во время соревнований в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Валь-Гардене (Италия).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Баварии» разбил вдребезги свой дорогущий спорткар.
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