Регина Тодоренко в домашней одежде нарядила елку старинными игрушками (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно впервые показала сына, поделилась с поклонниками новыми домашними снимками. Звезда опубликовала в Instagram первое новогоднее фото — она позирует в домашней одежде, без макияжа, с небрежной прической, на фоне нарядной елки. Кстати, это первое фото Регины после родов, на котором можно рассмотреть ее фигуру.

«Где бы я не находилась, в Новый год я всегда наряжаю елку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в палароидных фотках, мандариновая елка, иногда я вешаю на неё все, что хочу притянуть к себе в следующем году. Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение», — рассказала Регина.

На фото отреагировал муж певицы российский музыкант Влад Топалов. Он написал в комментариях, что Регине очень идет его рубашка. «Просто мои все постираны, а твои чистые», — ответила Регина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ани Лорак показала, как она с дочкой украсила дом к Новому году.

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