27.49 / 27.82 31.23 / 31.80
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко в домашней одежде нарядила елку старинными игрушками (фото)

9:55 29 декабря 2018   182
Регина Тодоренко
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно впервые показала сына, поделилась с поклонниками новыми домашними снимками. Звезда опубликовала в Instagram первое новогоднее фото — она позирует в домашней одежде, без макияжа, с небрежной прической, на фоне нарядной елки. Кстати, это первое фото Регины после родов, на котором можно рассмотреть ее фигуру.

«Где бы я не находилась, в Новый год я всегда наряжаю елку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в палароидных фотках, мандариновая елка, иногда я вешаю на неё все, что хочу притянуть к себе в следующем году. Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение», — рассказала Регина.

На фото отреагировал муж певицы российский музыкант Влад Топалов. Он написал в комментариях, что Регине очень идет его рубашка. «Просто мои все постираны, а твои чистые», — ответила Регина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ани Лорак показала, как она с дочкой украсила дом к Новому году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Киев
0

Ветер: 2 м/с  С
Давление: 747 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины