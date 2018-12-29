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Регина Тодоренко в домашней одежде нарядила елку старинными игрушками (фото)
Популярная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно впервые показала сына, поделилась с поклонниками новыми домашними снимками. Звезда опубликовала в Instagram первое новогоднее фото — она позирует в домашней одежде, без макияжа, с небрежной прической, на фоне нарядной елки. Кстати, это первое фото Регины после родов, на котором можно рассмотреть ее фигуру.
«Где бы я не находилась, в Новый год я всегда наряжаю елку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в палароидных фотках, мандариновая елка, иногда я вешаю на неё все, что хочу притянуть к себе в следующем году. Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение», — рассказала Регина.
На фото отреагировал муж певицы российский музыкант Влад Топалов. Он написал в комментариях, что Регине очень идет его рубашка. «Просто мои все постираны, а твои чистые», — ответила Регина.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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