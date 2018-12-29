Антироссийские санкции ЕС официально вступили в силу

Мир

С 29 декабря вступило в силу решение Совета Евросоюза о продлении санкций против России. Об этом сообщает Официальный журнал ЕС.

Антироссийские санкции продлены на новый полугодовой срок — до 31 июля 2019 года.

Решение о продлении объяснено игнорированием «минских соглашений» со стороны России.

Напомним, решение Совета Евросоюза о продлении санкций было принято 21 декабря 2018 года по письменной процедуре, при этом итоговое решение приняли единогласно.

После этого в Украине ввели собственные антироссийские санкции, а Россия расширила санкционные списки в отношении граждан Украины.



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