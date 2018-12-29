Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн Рождественскую гонку

Спорт

В субботу, 29 декабря, в немецком Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена» пройдет традиционная Рождественская гонка по биатлону. На дистанцию выйдут десять пар, которые примут участие в масс-старте и гонке преследования.

Приятным сюрпризом для любителей этого вида спорта станет выход на дистанцию норвежца Уле Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой из Беларуси. Семейная пара титулованных спортсменов (Уле 44 года, Дарье — 32) в этом году объявила о завершении спортивной карьеры, и гонка в Гельзенкирхене станет прощальным аккордом для биатлонистов, у которых на двоих 19 (!) олимпийских медалей. Также последнюю гонку в карьере проведет и россиянин Антон Шипулин.

Таким образом, в выставочных соревнованиях на «Фелтинс-Арене» примут участие следующие пары: Артем Прима / Юлия Джима (Украина), Антон Шипулин / Екатерина Юрлова-Перхт (Россия), Бенедикт Долль / Дениз Херрманн (Германия), Симон Шемпп / Франциска Пройсс (Германия), Лукас Хофер / Доротея Вирер (Италия), Микито Тахизаки / Фуюки Тахизаки (Япония), Доминик Ландертингер / Лиза Тереза Хойзер (Австрия), Эмильен Жаклин / Анаис Бескон (Франция), Михал Крчмар / Вероника Виткова (Чехия).

Отмечу, что украинка Юлия Джима (на фото) примет участие в Рожденственской гонке второй год подряд. В 2017-м в Гельзенкирхене наша соотечественница, выступавшая в паре с бельгийцем Михаэлем Решем, заняла десятое место в масс-старте и пятое — в гонке преследования.

Рождественская гонка. Гельзенкирхен, стадион «Фелтинс-Арена»

Гонка с массовым стартом — 19:00 — «Спорт 1», «Евроспорт», «Матч ТВ»

Гонка преследования — 20:30 — «Спорт 1», «Евроспорт», «Матч ТВ»

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