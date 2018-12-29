Потоп возле Рады: в грязи застревали даже пожарные автомобили (видео)

Происшествия

В Киеве затопило бульвар у здания Верховной Рады. Причиной стал порыв водопроводной трубы, сообщают очевидцы. Прибывшие на место инцидента пожарные автомобили и полицейские автомобили застряли в образовавшейся грязи.

По информации киевлянина Юрия Гоголева в Facebook, ЧП произошло в ночь на субботу, 29 декабря.

«Застряла машина службы охраны Renault Logan. Приехала пожарная АЦ-40 на ЗИЛ-4331 — застряла и она. На помощь подоспел полноприводный рукавный автомобиль АР на шасси ЗИЛ-131. Первая попытка вытащить Logan буксирным канатом закончилась его обрывом, пришлось зацеплять стальной трос. Легковушку выдернули из водного плена. Затем рукавный автомобиль принялся вытаскивать пожарную автоцистерну. Параллельно засела в грязь и в снег на бульваре автовышка на ГАЗ-3309 — ребята вытащили ее сами, выдвинули ауттригеры, подкопали и выехали. Такая вот история в 3 часа ночи», — сообщил очевидец, выложив несколько видео с места событий.

Напомним, в ноябре центр города несколько раз заливало кипятком после масштабных порывов теплотрассы. «ФАКТЫ» публиковали фото и видео с мест инцидентов.

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