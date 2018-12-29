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Украина

Российские разведчики писали письма американским сенаторам под видом украинских патриотов

15:27 29 декабря 2018   54
ГРУ
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудников российского ГРУ уличили в рассылке писем американским сенаторам от имени украинских патриотических организаций. Об этом сообщили источники в разведке одной из западных стран.

Как выяснилось, за рассылкой писем стояло одно из подразделений ГРУ — воинская часть № 54 777, или 72-й отдельный центр специальной службы.

Таким образом, Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России пыталось повлиять на позицию американских политиков по украинскому вопросу, пишет The Washington Post.

В 2015 году 12 американских сенаторов получили одинаковые электронные письма, отправитель которых назвал себя членом группы «Патриоты Украины». Письмо, составленное на примитивном английском языке, начиналось так: «Сенаторы и конгрессмены США! Ситуация в Украине сегодня крайне тяжелая. Украина находится в состоянии войны… Уровень коррупции в вооруженных силах колоссальный. Высокопоставленный офицер продает оружие террористам».

Письмо содержало ссылку на петицию с призывом «спасти» Украину. Сенаторов просили прислать «опытных специалистов США и НАТО», которые заменили бы украинское военное командование.

«Надеемся, что вы сможете повлиять на Белый дом, Пентагон и Госдепартамент и добиться отправки западных офицеров в Украину для прямого контроля над нашими вооруженными силами», — говорилось в петиции.

Как писали «ФАКТЫ», в США в последнее время участились пранкерские нападения якобы от лица украинских чиновников.

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