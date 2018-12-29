За толчок ответишь: журналист написал заявление в полицию на невежливого Труханова

Украина

Журналист «Радио Свобода» Михаил Штекель подал заявление в полицию и Государственное бюро расследования на действия мэра Одессы Геннадия Труханова, его охраны и отдельных сотрудников одесской полиции. Об этом журналист написал в Facebook.

«Теперь в течение суток следователь должен открыть производство по 171-й статье Уголовного кодекса — препятствование журналистской деятельности. Без моего заявления, самостоятельно, полиция Одесской области этого не сделала, посмотрим на их действия теперь», — написал он.

По словам журналиста, Труханов, люди из его охраны, а затем и сотрудники полиции или патрульной полиции хватали его за руки и оттягивали от прохода, таким образом не давали нормально работать.

«Мэр, не извинившись и не сказав, что он хочет пройти, оттолкнул меня в руки своей охране со словами: „Я закончил“. Именно на эту фразу я реагирую, когда говорю ему, что мы еще не закончили — брифинг никто не заканчивал и ни сам Труханов, ни его адвокаты никак не показали, что вопросов больше не будет», — рассказал Штекель и подчеркнул, что это не первый случай, когда Труханов агрессивно ведет себя с журналистами.

Как писали «ФАКТЫ», 27 декабря журналист «Радио Свобода» Михаил Штекель хотел задать вопрос мэру Одессы Труханову, но тот не дождался окончания вопроса и начал двигаться в сторону выхода, отталкивая журналиста. Потом произошла стычка между журналистом и охранниками мэра.

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