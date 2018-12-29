- 18:21 Скандал в Николаеве: суд отпустил на свободу обвиняемых в убийстве экс-начальника таможни
- 18:02 За толчок ответишь: журналист написал заявление в полицию на невежливого Труханова
- 17:49 Рабинович: Украина должна назначить на Донбассе военного губернатора
- 17:22 В Украине подсчитали убытки от нового запрета на ввоз товаров в Россию
- 16:44 Суперфинал «Х-фактора»: онлайн-трансляция
- 16:42 В сети обсуждают жесткую расправу водителя над пешеходами-нарушителями
- 16:24 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн Рождественскую гонку
- 16:04 Александр Валигурский: "Оставлю на память футболки размера 7XL — чтобы напоминали, каким я был при весе 200 килограммов"
- 16:02 В прифронтовом Покровске установили патриотический рекорд
- 15:27 Российские разведчики писали письма американским сенаторам под видом украинских патриотов
За толчок ответишь: журналист написал заявление в полицию на невежливого Труханова
Журналист «Радио Свобода» Михаил Штекель подал заявление в полицию и Государственное бюро расследования на действия мэра Одессы Геннадия Труханова, его охраны и отдельных сотрудников одесской полиции. Об этом журналист написал в Facebook.
«Теперь в течение суток следователь должен открыть производство по 171-й статье Уголовного кодекса — препятствование журналистской деятельности. Без моего заявления, самостоятельно, полиция Одесской области этого не сделала, посмотрим на их действия теперь», — написал он.
По словам журналиста, Труханов, люди из его охраны, а затем и сотрудники полиции или патрульной полиции хватали его за руки и оттягивали от прохода, таким образом не давали нормально работать.
«Мэр, не извинившись и не сказав, что он хочет пройти, оттолкнул меня в руки своей охране со словами: „Я закончил“. Именно на эту фразу я реагирую, когда говорю ему, что мы еще не закончили — брифинг никто не заканчивал и ни сам Труханов, ни его адвокаты никак не показали, что вопросов больше не будет», — рассказал Штекель и подчеркнул, что это не первый случай, когда Труханов агрессивно ведет себя с журналистами.
Как писали «ФАКТЫ», 27 декабря журналист «Радио Свобода» Михаил Штекель хотел задать вопрос мэру Одессы Труханову, но тот не дождался окончания вопроса и начал двигаться в сторону выхода, отталкивая журналиста. Потом произошла стычка между журналистом и охранниками мэра.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 750 мм