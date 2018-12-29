"Укрзалізниця" нашла объяснение очередной поломке бориспольского экспресса

Украина

Причиной очередной поломки поезда-экспресс сообщением Киев — аэропорт «Борисполь», произошедшей 29 декабря, стал сбой в работе компьютера. Об этом сообщили в компании «Укрзалізниця».

«Из-за сбоя в работе системы управления дизель-поезда, работающего на маршруте Киев — Международный аэропорт Борисполь, сегодня утром произошло отклонение от графика движения двух экспрессов. По предварительной информации, причиной задержки стал сбой в работе компьютера управления одного из поездов», — говорится в сообщении компании.

Так, техническая остановка одного из экспрессов была зафиксирована 29 декабря в 8 утра на станции «Дарница». Он был доставлен на станцию «Борисполь-аэропорт» экспрессом, который шел следующим.

«В результате один из экспрессов задержался на 48 минут, а другой на 19 минут. Ни один пассажир не опоздал на авиарейс. Сейчас все экспрессы курсируют по графику», — сообщили в компании.

Там также отметили, что в общем этот экспресс уже осуществил более 1,5 тысячи рейсов и перевез более 50 тысяч пассажиров.

Как писали «ФАКТЫ», ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил частые поломки Бориспольского экспресса продолжающейся обкаткой поездов польского производства в украинских условиях.

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