- 20:44 Легко отделался: экс-директор Николаевского аэропорта заключил сделку со следствием и вышел на свободу
- 20:41 "Укрзалізниця" нашла объяснение очередной поломке бориспольского экспресса
- 20:20 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн Рождественскую гонку преследования
- 20:10 Приличных слов не хватает: известный юморист посвятил матерную песню 2018 году в России
- 19:32 На Оболони в Киеве введен карантин из-за бешеного котенка
- 19:00 Суперфинал «Х-фактора»: онлайн-трансляция
- 18:58 Экс-главу Апелляционного суда Крыма оставили под стражей до весны
- 18:51 Создан безвредный для человека антибиотик: препарат получают из яда осы
- 18:21 Скандал в Николаеве: суд отпустил на свободу обвиняемых в убийстве экс-начальника таможни
- 18:02 За толчок ответишь: журналист написал заявление в полицию на невежливого Труханова
"Укрзалізниця" нашла объяснение очередной поломке бориспольского экспресса
Причиной очередной поломки поезда-экспресс сообщением Киев — аэропорт «Борисполь», произошедшей 29 декабря, стал сбой в работе компьютера. Об этом сообщили в компании «Укрзалізниця».
«Из-за сбоя в работе системы управления дизель-поезда, работающего на маршруте Киев — Международный аэропорт Борисполь, сегодня утром произошло отклонение от графика движения двух экспрессов. По предварительной информации, причиной задержки стал сбой в работе компьютера управления одного из поездов», — говорится в сообщении компании.
Так, техническая остановка одного из экспрессов была зафиксирована 29 декабря в 8 утра на станции «Дарница». Он был доставлен на станцию «Борисполь-аэропорт» экспрессом, который шел следующим.
«В результате один из экспрессов задержался на 48 минут, а другой на 19 минут. Ни один пассажир не опоздал на авиарейс. Сейчас все экспрессы курсируют по графику», — сообщили в компании.
Там также отметили, что в общем этот экспресс уже осуществил более 1,5 тысячи рейсов и перевез более 50 тысяч пассажиров.
Как писали «ФАКТЫ», ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил частые поломки Бориспольского экспресса продолжающейся обкаткой поездов польского производства в украинских условиях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 750 мм