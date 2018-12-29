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Воспитательница детсада в Житомире обворовывала спящих детей
В Житомире 23-летняя работница одного из детских садиков обворовывала детей. Об этом сообщили в Национальной полиции Житомирской области.
Похищенные у детей золотые серьги и другие украшения воспитательница сдавала в ломбарды. Полицейские также проверяют женщину на причастность к другим правонарушениям.
«Мы получили сведения о том, что в одном из дошкольных учебных заведений Житомира кто-то ворует у детей ясельной группы золотые украшения. Поэтому в ходе проверки этой информации и удалось разоблачить причастное к ряду подобных фактов лицо», — сообщил начальник Управления уголовного розыска ГУНП Житомирской области Александр Петрущенко.
23-летняя женщина свою вину признала. По ее словам, на совершение преступлений ее толкнули долги. Украшения она снимала, пока дети спали, и в тот же день сдавала их в ломбарды, выручая 200−300 гривен.
Правоохранители обоснованно подозревают женщину в причастности к не менее пяти случаев воровства. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы от полугодового ареста до 5 лет тюрьмы.
Как писали «ФАКТЫ», случаи, когда дети страдают от противоправных действий воспитателей и нянь, к сожалению, не редкость в Украине. Так, в начале декабря жительница Днепра столкнулась с жестокостью няни, которую наняла для помощи в уходе за ребенком. Она даже записала видео о няне, чтобы предупредить других мам об опасности.
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