27.49 / 27.82 31.23 / 31.80
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Полторак озвучил новые зарплаты украинских военных (видео)

22:31 29 декабря 2018   59
Степан Полторак
Инф. «ФАКТОВ»

Минимальная зарплата украинских военных, которые служат в зоне ООС, составит более 20 тысяч гривен с 1 января 2019 года. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

Соответствующий указ он подписал 28 декабря, сообщили в Минобороны.

«Командир бригады, который ранее получал 17−18 тысяч гривен, теперь будет получать почти 26 тысяч. Командир батальона, вместо 14 тысяч будет получать 19−23 тысяч, а денежное довольствие командира роты составит 16 тысяч гривен, а не 12 тысяч, которые ему начисляют сейчас», — отметил Полторак.

По его словам, военнослужащие-контрактники вне зоны ООС будут получать больше 10 тысяч гривен.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал повышение зарплат военнослужащих с 2019 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

Киев
-2

Ветер: 2 м/с  В
Давление: 751 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины