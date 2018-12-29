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Полторак озвучил новые зарплаты украинских военных (видео)
Минимальная зарплата украинских военных, которые служат в зоне ООС, составит более 20 тысяч гривен с 1 января 2019 года. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.
Соответствующий указ он подписал 28 декабря, сообщили в Минобороны.
«Командир бригады, который ранее получал 17−18 тысяч гривен, теперь будет получать почти 26 тысяч. Командир батальона, вместо 14 тысяч будет получать 19−23 тысяч, а денежное довольствие командира роты составит 16 тысяч гривен, а не 12 тысяч, которые ему начисляют сейчас», — отметил Полторак.
По его словам, военнослужащие-контрактники вне зоны ООС будут получать больше 10 тысяч гривен.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал повышение зарплат военнослужащих с 2019 года.
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