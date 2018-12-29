- 23:51 Над позициями оккупантов на Донбассе пролетел желто-голубой флаг из воздушных шариков
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Над позициями оккупантов на Донбассе пролетел желто-голубой флаг из воздушных шариков (видео)
Украинские военные поздравили жителей оккупированных территорий Донбасса, запустив в небо флаг Украины, собранный из желтых и голубых воздушных шариков. Об этом сообщает радио Армия FM.
Таким образом 10-я горно-штурмовая бригада решила поздравить жителей временно-оккупированных территорий с наступающими новогодними праздниками.
«Инициатива поздравить жителей временно оккупированных территорий возникла у командира бригады. Мы решили, что сделаем флаг из шариков, чтобы исключить надругательство над государственным флагом, если он вдруг упадет на оккупированной территории. Ветер был направлен прямо на Луганск, был стремительный и мощный — шарики, несущие саму конструкцию протянуло очень хорошо (продолжительное расстояние) вдоль позиций оккупантов. Думаю, они были шокированы», — рассказал боец 10-й горно-штурмовой бригады Глеб Бабич с позывным Лентяй.
По его словам, акция состоялась еще утром, возможно, поэтому российские наемники воздержались от обстрела, понимая, что за ними следит ОБСЕ. Бабич поздравил украинцев на оккупированных территориях с наступающими праздниками.
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