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- 10:04 Би-би-си пожаловалась в МИД РФ на утечку персональных данных своих журналистов
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Би-би-си пожаловалась в МИД РФ на утечку персональных данных своих журналистов
Британская медиакорпорация Би-би-си обратилась в Министерство иностранных дел России с жалобой на обнародование персональных данных своих сотрудников, работающих в Москве.
Так, 25 декабря некоторые российски медиа и соцсети опубликовали список 44 сотрудников Би-би-си, работающих в России, сообщает BBC.
Журналисты компании изучили опубликованные данные и сравнили их с тем, что можно найти в открытом доступе. Как минимум часть опубликованной информации есть только у государственных органов.
Опубликованный список журналистов полностью соответствует тому списку людей, которые в 2018 году имели официальную аккредитацию для работы в России. Это список сотрудников редакции нигде не публикуется: в открытом доступе есть только список глав иностранных корпунктов.
Как писали «ФАКТЫ», в ранее российские власти выпустили нелепый календарь на 2019 год. Календарь выпустило Министерством обороны РФ. Фото страниц календаря обсуждают блогеры и пользователи соцсетей. Отдельное внимание обратили на страницу под названием «Российские подснежники».
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