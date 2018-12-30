Украина

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области признал виновным 36-летнего местного жителя Вячеслава Б. в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Всего было зафиксировано два эпизода.

Первый произошел 4 января 2016 года в 23.55 на площади Рынок в Дрогобыче. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый без причин сделал два выстрела из пистолета в сторону полицейского патруля в составе четырех правоохранителей, осуществлявших охрану общественного порядка. К счастью, никто из них не пострадал. После этого Б. сел в автомобиль и с места происшествия скрылся.

Второй эпизод произошел уже 31 мая 2017 года в 4.30 в Парке культуры и отдыха, где обвиняемый без причин выстрелил в сторону двух патрульных полицейских, однако снова ни в кого не попал. После этого злоумышленник начал убегать, при этом отвел пистолет за спину и выстрелил еще 2 -3 раза, говорится в судебных документах.

Обвиняемого задержали по месту его проживания, при обыске у него были изъяты наркотики и огнестрельное оружие. Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении уголовного правонарушения признал полностью, раскаялся и попросил его строго не наказывать.

Суд признал Вячеслава Б. виновным и назначил ему наказание в виде в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы. При этом ни о мотивах попыток покушения на сотрудников правоохранительных органов, ни о том, где подсудимый взял оружие в судебном решении ничего не сообщается.

Как писали «ФАКТЫ», к сожалению, полицейские в Украине не только становятся жертвами нападений граждан, но и сами нападают. Так, на днях произошел жуткий случай в Кременчуге. Четверо пьяных патрульных полицейских напали на случайного прохожего. Избив и ограбив его, они намеревались даже утопить его.

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